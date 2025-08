Dopo aver sconfitto il tumore, muore in un incidente stradale per un sorpasso azzardato: addio al 29enne Michael Angeli

Un violento incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di 29 anni e il ferimento grave di un uomo di 63 anni in provincia di Treviso.

Incidente frontale in via Distrettuale

Un drammatico incidente è avvenuto nella serata di ieri, domenica a Mareno di Piave, in località Bocca di Strada. Intorno alle 20, due veicoli si sono scontrati frontalmente in via Distrettuale. La vittima è Michael Angeli, 29 anni, residente a Mareno e originario di Rai di San Polo, alla guida di un’Alfa Romeo 147 grigia. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe effettuato un sorpasso rischioso che ha portato all’impatto con un Ford Tourneo Courier guidato da un 63enne.

L’urto è stato devastante. I soccorritori del Suem 118 e i vigili del fuoco di Conegliano sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente, estraendo i feriti dalle auto. Michael Angeli è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale, ma il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Il conducente dell’altro veicolo è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in prognosi riservata.

Indagini e rilievi delle autorità

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dello schianto. Diversi testimoni hanno riferito che la giovane vittima stava tentando un sorpasso poco prima della collisione. Saranno eseguiti i test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze da parte dei conducenti, come da prassi in casi simili.

Altre due persone sono state trasportate in ospedale con ferite di media gravità. Michael Angeli, che aveva recentemente superato una grave malattia, ha trovato la morte in circostanze improvvise e drammatiche.