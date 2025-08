Bambino di 15 mesi aggredito da pitbull in casa di parenti, operato al volto, è gravissimo

Un bimbo di 15 mesi è stato gravemente ferito dal pitbull di famiglia in casa a Spoleto: ricoverato a Terni dopo un delicato intervento maxillo-facciale.

Aggressione in casa a Spoleto

Domenica 3 agosto, una tranquilla mattina estiva a Spoleto si è trasformata in dramma quando un bambino di appena 15 mesi è stato aggredito dal pitbull di famiglia all’interno della propria abitazione. L’animale, per motivi ancora da chiarire, ha morso il piccolo provocandogli ferite estese e profonde. I morsi hanno interessato il volto, in particolare tra lo zigomo e la guancia sinistra, e la parte posteriore della testa nella zona occipitale.

I genitori sono intervenuti immediatamente, portando il figlio al pronto soccorso dell’ospedale di Spoleto. I medici, dopo aver valutato la gravità delle lesioni e accertato la stabilità dei parametri vitali, hanno disposto il trasferimento urgente all’ospedale Santa Maria di Terni tramite elisoccorso.

Intervento chirurgico e indagini in corso

A Terni, il piccolo è stato affidato a un’équipe di chirurgia maxillo-facciale che ha eseguito un delicato intervento per ricostruire le parti danneggiate. Attualmente il bambino si trova ricoverato in osservazione con prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stabili.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Spoleto, guidati dal maggiore Teresa Messore, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione. Dalle prime informazioni è emerso che il cane appartiene a un parente stretto della vittima, residente nello stesso stabile. Gli atti verranno trasmessi alla Procura di Spoleto, mentre l’Usl 2 sta valutando eventuali provvedimenti nei confronti dell’animale.