Marco Carta ricoverato in ospedale, annullato il concerto: “I medici hanno deciso di trattenerlo in degenza”

Il cantante Marco Carta ha annullato il concerto previsto a Porto Torres per un improvviso problema di salute: è stato ricoverato e resterà sotto osservazione.

Concerto annullato per problemi di salute

Serata di preoccupazione per i fan di Marco Carta, che ieri, domenica 3 agosto, avrebbero dovuto assistere alla sua esibizione a Porto Torres, in provincia di Sassari. L’artista, vincitore di “Amici 2007”, ha dovuto rinunciare all’evento alla Torre Aragonese a causa di un improvviso problema di salute che ha richiesto il ricovero in ospedale. L’inizio del concerto era previsto alle 21.30, ma poco prima dello spettacolo lo staff del cantante ha informato il pubblico tramite Instagram della cancellazione.

“Lo staff di Marco e tutto il suo entourage sono stati costretti ad annullare l’esibizione di oggi a Porto Torres a causa di un problema di salute che ha costretto Marco a ricorrere alle cure mediche dell’Ospedale San Donato di Milano”, si legge nella comunicazione ufficiale. Il messaggio era accompagnato da una foto del bracciale di ricovero dell’artista. “Le sue condizioni ora sono stabili, ma lo staff medico ha preferito trattenere Marco sino a domani in degenza. Nonostante lui abbia tentato fino all’ultimo di garantire la sua presenza”, hanno aggiunto i collaboratori del cantante.

Ricovero e rinvio delle prossime date

Marco Carta ha ringraziato tramite i suoi canali social il personale sanitario che lo ha assistito, così come il Comune di Porto Torres per la disponibilità. Lo staff ha rassicurato i fan, spiegando che la data sarà riprogrammata appena possibile: “Siamo a lavoro per trovare le condizioni migliori che ci permettano di riprogrammare la data che Marco vuole portare a casa a tutti i costi”.

Il cantante, attualmente impegnato con il suo “Solo Fantasia Tour 2025”, dovrà recuperare le forze prima delle prossime tappe. Il prossimo concerto in programma è quello del 12 agosto a Oliveto Lucano, in Basilicata. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni cliniche, ma l’entourage ha confermato che resterà sotto osservazione fino al completo recupero.