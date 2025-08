Puglia, vice dirigente della Mobile trovata morta in Questura, avrebbe utilizzato la pistola d’ordinanza

Una vice questore aggiunto di 35 anni è stata trovata senza vita nel suo ufficio. Indagini in corso sulle cause del gesto.

La scoperta in Questura e l’intervento degli inquirenti

Tragedia questa mattina a Brindisi, dove una vice questore aggiunto della Polizia di Stato, 35 anni, è stata trovata priva di vita nel suo ufficio all’interno della Questura. La donna, che ricopriva anche l’incarico di vice dirigente della Squadra Mobile, avrebbe utilizzato la pistola d’ordinanza. L’allarme è scattato poco dopo l’inizio del turno di servizio, quando i colleghi non sono riusciti a mettersi in contatto con lei.

Sul posto si è recato immediatamente il procuratore facente funzioni di Brindisi, Antonio Negro, per seguire da vicino gli accertamenti. Gli agenti della Scientifica hanno avviato i rilievi all’interno dell’ufficio per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Indagini sulle circostanze e accertamenti in corso

Secondo le prime informazioni, non risultano segnali pubblici che potessero far presagire quanto accaduto. La Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo per chiarire ogni dettaglio e stabilire con precisione le cause della morte, anche attraverso gli esami balistici e medico-legali. Gli inquirenti stanno inoltre ascoltando colleghi e personale amministrativo per raccogliere ulteriori elementi utili.

La notizia ha scosso l’intera Questura e il personale della Polizia di Stato, in attesa dei risultati delle indagini che dovranno confermare la dinamica e le motivazioni dell’accaduto.