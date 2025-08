Camion invade la corsia opposta e travolge cinque veicoli, tre morti a bordo di un’ambulanza e 18 feriti

Camion invade la corsia opposta e provoca un impatto devastante

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno, in direzione nord. Intorno alle 11:10, un camion ha improvvisamente perso il controllo, superando lo spartitraffico centrale e invadendo la corsia opposta. Nel suo percorso ha travolto cinque veicoli: un caravan, tre automobili e un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini.

L’impatto è stato violentissimo. Secondo quanto riferito dai soccorritori, tre persone hanno perso la vita, tutte a bordo dell’ambulanza, mentre altre 18 risultano ferite. Tra loro, una persona è in condizioni critiche. I sanitari del 118 hanno classificato i feriti in base alla gravità: un codice rosso, quattro codici gialli e dieci codici verdi.

Intervento immediato dei soccorsi e chiusura del tratto autostradale

Sul luogo dell’incidente è stato immediatamente attivato il protocollo di maxiemergenza, con un ingente dispiegamento di mezzi e personale sanitario. Due elicotteri Pegaso, provenienti da Firenze, sono atterrati per il trasporto urgente dei feriti più gravi. Sono giunte sul posto automediche e squadre infermieristiche da Arezzo, mentre i Vigili del fuoco hanno operato con due squadre e un’autogru inviata dal capoluogo toscano per liberare i veicoli coinvolti.

La Polizia Stradale ha provveduto a isolare l’area e bloccare il traffico in entrambe le direzioni, consentendo le operazioni di soccorso e i rilievi necessari. Il personale di Autostrade per l’Italia ha collaborato alle deviazioni della viabilità. Alle 11:30 la società ha confermato la chiusura completa del tratto tra Arezzo e Valdarno, al chilometro 339, per permettere gli interventi di emergenza e la rimozione dei mezzi incidentati.

Maxiemergenza e viabilità interrotta per diverse ore

La gestione dell’incidente ha richiesto l’attivazione di tutte le procedure previste in caso di eventi di questa portata. I soccorritori hanno lavorato a lungo per estrarre le persone intrappolate nei veicoli e per prestare assistenza immediata ai feriti. L’ambulanza coinvolta apparteneva alla Misericordia di Terranuova Bracciolini e trasportava tre persone, tutte decedute nell’impatto.

La circolazione autostradale resterà compromessa fino al completamento dei rilievi della Polizia Stradale e alla rimozione dei veicoli coinvolti.