Rissa al concerto di Sfera Ebbasta, il rapper ferma lo show: “Ci sono bambini, smettetela, siete dei babbi”

Sfera Ebbasta ha interrotto il suo concerto all’Arena della Versilia dopo una rissa tra fan sotto al palco, richiamando i presenti con parole dure.

Scontro sotto il palco all’Arena della Versilia

Momenti di tensione durante il concerto di Sfera Ebbasta, andato in scena il 2 agosto 2025 all’Arena della Versilia, a Cinquale, in provincia di Massa-Carrara. L’evento è stato temporaneamente sospeso quando una rissa è scoppiata nell’area Pit, la zona più vicina al palco, sotto gli occhi del rapper.

Secondo le prime ricostruzioni, diffuse anche attraverso video girati dai fan e pubblicati sui social, alcuni ragazzi avrebbero iniziato a discutere animatamente mentre il pubblico stava tentando di creare un cerchio per ballare il pogo durante le ultime canzoni dello show. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati ai fatti, con calci e pugni scambiati tra alcuni giovani, fino all’intervento del cantante stesso.

L’intervento del rapper sul palco

Sfera Ebbasta ha interrotto l’esecuzione del brano Visiera a becco quando si è accorto della rissa in corso. Rivolgendosi al microfono verso il pubblico, ha invitato i presenti a calmarsi: «Raga, per favore state fermi. Qualcuno ha deciso di rovinare l’ultimo pezzo».

Il rapper ha poi proseguito con un richiamo più severo, sottolineando la presenza di minori tra il pubblico: «Ma che c***o parti fratello, ci sono bambini e ragazzine». E ancora: «Siete dei babbi. Ve lo dico con tutto il cuore, siete dei babbi. Non sapete divertirvi».

Dopo alcuni minuti di stop e il ripristino della sicurezza, il concerto è ripreso regolarmente. Al momento non risultano feriti gravi e non è stato necessario l’intervento dei soccorsi medici, ma gli addetti alla sicurezza hanno allontanato i ragazzi coinvolti nella colluttazione.

I precedenti legati ai concerti di Sfera Ebbasta

L’episodio ha riportato alla memoria l’attenzione sui rischi legati alla gestione della sicurezza durante i live affollati del rapper. Già nel 2018, un suo concerto alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, era finito sulle cronache per la tragedia in cui persero la vita sei persone e altre 59 rimasero ferite, tra cui diversi giovanissimi.

Le autorità locali e l’organizzazione dell’evento in Versilia stanno ora valutando eventuali ulteriori misure per garantire la sicurezza nelle prossime date del tour estivo di Sfera Ebbasta.