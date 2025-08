Chanel Totti a Ballando con le Stelle, trattative in corso per la partecipazione alla nuova edizione

Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, sarebbe in trattativa per entrare nel cast di Ballando con le Stelle 2025, condotto da Milly Carlucci.

L’ipotesi di debutto televisivo per Chanel Totti

Ballando con le Stelle potrebbe accogliere una nuova protagonista molto attesa: Chanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo le indiscrezioni diffuse nelle ultime ore, la giovane, che ha da poco compiuto 18 anni, sarebbe vicina a firmare un contratto con la Rai per partecipare alla prossima edizione del celebre talent show del sabato sera condotto da Milly Carlucci.

La trattativa sarebbe in una fase avanzata, ma non ancora conclusa. A riportarlo è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha rivelato come la presenza di Chanel sia praticamente certa, in attesa soltanto dell’accordo economico. «La figlia di Totti, Chanel, è stata presa per Ballando con le Stelle: ora devono solo accordarsi sulla parte economica e, se la proposta dovesse andare bene, lei accetterà di partecipare», ha spiegato.

Trattativa sul cachet e annuncio imminente

La produzione del programma di Rai 1, guidata da Milly Carlucci, starebbe dunque definendo i dettagli del cachet per l’ingresso della giovane nel cast. Qualora la trattativa andasse in porto, l’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime settimane, insieme alla presentazione completa del cast di questa edizione.

Chanel Totti, molto seguita sui social, non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla sua possibile partecipazione, ma l’eventuale debutto televisivo rappresenterebbe un passo importante nella sua vita pubblica. Ballando con le Stelle, oltre a essere uno dei programmi di punta di Rai 1, ha spesso contribuito a far emergere nuove personalità nel panorama dello spettacolo italiano.