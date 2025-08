Fratelli d’Italia contro “Report”: “Il servizio pubblico non diventi gossip di Stato”

Fratelli d’Italia interviene sul caso che coinvolge Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, e il collega Luca Bertazzoni, entrambi sotto indagine per presunte “interferenze illecite nella vita privata”. Al centro della vicenda ci sarebbe la diffusione di un audio relativo a Maria Rosaria Boccia, figura legata alla sfera personale di esponenti dell’attuale governo.

In una nota ufficiale, il gruppo FdI in Commissione di Vigilanza Rai ha espresso preoccupazione per la linea editoriale del programma:

“Il servizio pubblico non può scadere nella ricerca morbosa del gossip, soprattutto quando a farne le spese sono membri del governo Meloni”.

Pur ribadendo il rispetto per il lavoro della magistratura e ricordando che “si è colpevoli solo a conclusione di un processo”, i parlamentari sottolineano la necessità di valutare la qualità dell’informazione offerta dal programma di inchiesta.

FdI invita quindi i vertici Rai a considerare eventuali provvedimenti “a tutela dell’immagine della televisione pubblica e nel rispetto dei contribuenti”.

Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte di Ranucci né dalla direzione Rai. L’indagine è ancora nella fase preliminare, e solo la magistratura chiarirà se vi siano o meno responsabilità penali.