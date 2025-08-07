Ponte di Messina, bufera politica: Bonelli, “E’ il più grande regalo ai privati nella storia della Repubblica”
La scelta del Cipess scatena le Opposizioni: accuse di favorire i privati e pesare sui cittadini, con duri attacchi di Alleanza Verdi-Sinistra, M5s e Pd.
Bonelli: “Regalo ai privati mai visto prima”
Durissima la reazione di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, che ha attaccato apertamente la decisione del Cipess.
“È il più grande regalo ai privati nella storia della Repubblica – dice – 14,6 miliardi di euro interamente a carico dei cittadini, senza alcun investimento privato. Nemmeno Berlusconi arrivò a tanto”, ha dichiarato Bonelli.
M5s e Pd all’attacco
Critiche arrivano anche dal Movimento 5 Stelle e dal Partito democratico, che contestano la misura giudicandola eccessivamente sbilanciata a favore dei privati e penalizzante per le casse pubbliche.
I parlamentari di opposizione denunciano l’impatto sui cittadini, evidenziando come l’operazione comporti un impegno economico rilevante senza corrispondenti investimenti privati.