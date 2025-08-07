Zoo di Aalborg nella bufera: “Donate animali domestici indesiderati per sfamare i nostri leoni”

Lo zoo di Aalborg in Danimarca invita i cittadini a donare animali domestici indesiderati, destinati a nutrire leoni, tigri e linci con carne naturale.

L’appello sui social e la procedura di eutanasia

Lo zoo di Aalborg ha pubblicato un post su Instagram rivolto ai cittadini danesi, invitandoli a donare conigli, porcellini d’India, polli e perfino cavalli non più desiderati. Gli animali ricevuti non vengono accolti per essere salvati, ma destinati come nutrimento ai grandi felini ospitati nella struttura.

La vicedirettrice Pia Nielsen ha spiegato che gli animali vengono “sottoposti con delicatezza a eutanasia” da personale qualificato. In particolare, i cavalli devono avere il passaporto equino e non essere stati sottoposti a trattamenti veterinari nei 30 giorni precedenti per poter essere accettati. Per i proprietari di cavalli è prevista anche una possibile agevolazione fiscale.

Carne naturale per imitare la dieta dei predatori

Secondo lo zoo, fornire prede animali ai propri felini consente di “imitare la catena alimentare naturale” e garantire un’alimentazione adeguata a leoni, tigri e linci eurasiatiche.

“Quando si allevano carnivori, è necessario fornire loro carne, preferibilmente con pelo e ossa, per assicurare un’alimentazione il più naturale possibile”, ha spiegato Nielsen. Gli animali di piccola taglia “costituiscono una parte importante della dieta dei predatori” e la pratica di utilizzare animali domestici sottoposti a eutanasia come cibo è diffusa in Danimarca.

Donazioni accettate senza appuntamento

I cittadini possono consegnare animali di piccola taglia durante i giorni feriali, con un massimo di quattro esemplari per volta, senza necessità di prenotazione.

Sul sito web dello zoo, accanto all’immagine di una tigre che divora un pezzo di carne, sono illustrate tutte le condizioni per la donazione, sottolineando che questa pratica consente di ridurre gli sprechi e di riprodurre la dieta naturale dei carnivori ospitati.