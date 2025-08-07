Belen pubblica la figlia online, Ema Stokholma la attacca: “Solo per like, questo non è amore”

Ema Stokholma contesta Belen Rodriguez per la scelta di mostrare sui social la figlia Luna Marì. “Non vi rendete conto del pericolo”, scrive la conduttrice su Instagram.

Le critiche di Ema Stokholma alle foto della figlia di Belen

Una foto condivisa da Belen Rodriguez su Instagram ha riacceso il dibattito sull’esposizione dei minori sui social. La showgirl ha pubblicato uno scatto della figlia Luna Marì, 4 anni, avuta con l’ex compagno Antonino Spinalbese. La decisione non è passata inosservata e ha attirato l’attenzione della conduttrice Ema Stokholma, che ha espresso il proprio disappunto attraverso una serie di storie Instagram.

“Ma cosa state facendo ai vostri figli?”, ha scritto Stokholma, commentando direttamente l’immagine pubblicata da Belen. Il messaggio è diventato ancora più critico nei passaggi successivi: “Mi sa che non vi rendete conto dei danni e del pericolo di mostrarli sempre. Devo ricordarvi che razza di uomini ci sono in rete?”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Tra l’altro solo e soltanto per dei like. Non dimostrate di volergli bene, anzi”.

Le sue parole si inseriscono in un dibattito acceso che negli ultimi anni ha coinvolto molti personaggi pubblici e utenti comuni sull’opportunità di esporre immagini di bambini su piattaforme digitali, spesso senza il consenso consapevole dei diretti interessati.

La replica di Belen alle critiche sulla visibilità dei figli

La reazione di Ema Stokholma non è isolata. Già in passato diversi follower avevano mosso critiche a Belen Rodriguez per la frequente pubblicazione di contenuti che ritraggono i suoi figli. In particolare, alcuni commenti recenti sotto le immagini di Luna Marì hanno sollevato dubbi sull’opportunità di condividere certi momenti privati in pubblico.

Belen ha scelto di rispondere direttamente, spiegando le sue ragioni con fermezza: “Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico”. La showgirl ha poi precisato che Instagram rappresenta per lei un album digitale dove raccogliere e condividere i propri ricordi: “È mia figlia, e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me”.