Capri, dipendente dell’hotel scambia la borsa vera di una cliente con una falsa: smascherato da video e perquisizione

Un 28enne napoletano ha rubato una borsa di marca dalla stanza di una cliente e l’ha sostituita con una contraffatta. Trovate tre borse false.

Il colpo silenzioso nella camera d’albergo: scoperto dalle telecamere

Un vero e proprio gioco di prestigio, ma ai danni di una cliente: è quanto accaduto in un hotel di Capri, dove un dipendente 28enne, originario di Napoli, è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione dopo aver sottratto una borsa di marca da una stanza per poi sostituirla con una perfetta imitazione. La cliente probabilmente si sarebbe accorta dello scambio solo una volta tornata a casa, credendo addirittura che il negozio le avesse venduto un falso.

A smascherare il furto è stato il direttore della struttura, situata in via Tragara, che ha notato tramite le telecamere di sorveglianza il dipendente aggirarsi in aree non di sua competenza con atteggiamento sospetto. A quel punto ha allertato la Polizia del commissariato di Capri.

Nello zaino del dipendente le prove del furto: recuperata la borsa originale

Gli agenti intervenuti hanno fermato il 28enne e perquisito il suo zaino: all’interno sono state trovate due borse di marca, una delle quali chiaramente contraffatta. I controlli sono proseguiti all’interno della struttura, dove è emersa una terza borsa falsa, nascosta dallo stesso dipendente.

Le indagini hanno confermato che la borsa originale era stata rubata dalla camera di una cliente e che al suo posto era stata lasciata una replica contraffatta. Le tre borse false sono state sequestrate, mentre quella autentica è stata restituita alla proprietaria.

Il giovane, che aveva già precedenti di polizia, è stato denunciato. L’episodio ha fatto emergere la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza interna degli hotel, anche nei confronti del personale impiegato.