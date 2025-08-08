Cane aggredisce il padrone durante la passeggiata, due passanti intervengono e vengono azzannati, ricoverati tutti e tre

Paura nel quartiere Q4: un Mastiff si è rivoltato contro il proprietario, poi ha azzannato chi tentava di aiutarlo. Tre persone in ospedale.



Cane attacca il padrone: la passeggiata si trasforma in incubo

Attimi di terrore nel tardo pomeriggio di giovedì nel quartiere Q4 di Latina, dove un cane di razza Mastiff ha aggredito improvvisamente il suo proprietario durante una normale passeggiata. Secondo le prime ricostruzioni, l’animale si sarebbe scagliato contro l’uomo senza alcun preavviso, azzannandolo con violenza.

Alcuni passanti, assistendo alla scena, sono intervenuti per cercare di liberare il padrone. Armati di bastoni, hanno provato a scacciare l’animale, ma sono stati anch’essi aggrediti e morsi. La situazione è rapidamente degenerata, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari.



Tre persone in ospedale, ferite da morso: zona messa in sicurezza

Il bilancio dell’aggressione è di tre feriti: il padrone del cane e due persone intervenute per aiutarlo. Tutti sono stati trasportati in condizioni delicate all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove hanno ricevuto le cure necessarie per le ferite da morso. Nonostante lo shock, nessuno dei coinvolti sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le ambulanze del 118, i carabinieri del comando provinciale di Latina e gli agenti della questura, che hanno messo in sicurezza l’area e isolato l’animale. Al momento non è stato reso noto lo stato attuale del cane né le decisioni che verranno prese sul suo futuro.



Accertamenti in corso per capire le cause della reazione

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e capire cosa possa aver provocato una simile reazione da parte dell’animale. Il Mastiff, razza nota per la sua imponenza fisica, è solitamente considerato equilibrato se adeguatamente addestrato, ma episodi di aggressività improvvisa richiedono sempre approfondimenti comportamentali e sanitari.