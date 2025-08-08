Belen entra in area vietata, il benzinaio la ferma e lei lo insulta con offese e parolacce, caos sotto gli occhi di tutti, scoppia la bufera sui social

Lite furiosa a un distributore in Sardegna: la showgirl rompe il divieto e risponde con insulti. È bufera social, ma lei tace.



“Mi sta sul cao”: lo scontro tra Belen e il benzinaio ripreso in un video virale**

Nuova polemica per Belen Rodriguez, protagonista di un acceso scontro verbale con un benzinaio a Porto Cervo, in Sardegna. Il video della lite, ripreso da un passante e pubblicato da La Nuova Sardegna, ha fatto in poche ore il giro dei social. Secondo quanto riportato, la showgirl avrebbe ignorato un divieto di accesso posizionato con un birillo, entrando comunque con il suo SUV nella zona riservata all’interno del distributore.

Quando il dipendente del distributore ha cercato di farle notare l’infrazione, Belen ha reagito in modo brusco: “Perché lei mi sta sul ca**o”, avrebbe detto davanti a più persone. A quel punto l’uomo ha replicato con fermezza: “Anche lei mi sta sul ca**o, ma qui non può passare. Ci sono i birilli, non può passare”. A rafforzare la scena anche la voce di un altro presente, che ha segnalato che l’auto stava passando sopra un pozzetto aperto.



Precedenti e tensioni: non è la prima lite pubblica per la showgirl

Non è la prima volta che Belen si rende protagonista di episodi di tensione pubblica. Solo un mese fa, secondo quanto raccontato dal giornalista Gabriele Parpiglia, sarebbe stata coinvolta in un’altra lite violenta a Milano con un fattorino Glovo. In quell’occasione le urla avrebbero attirato l’attenzione dei passanti e di Stefano De Martino, ex marito della showgirl, che si trovava in casa con lei.

De Martino sarebbe intervenuto per calmare gli animi, parlando con alcuni testimoni e riconoscendo le ragioni del rider. La tensione era poi rientrata grazie alla sua mediazione.



Nessun commento da parte di Belen, ma il web si divide

Al momento Belen Rodriguez non ha rilasciato commenti ufficiali sull’episodio di Porto Cervo. Intanto, sui social, il video ha generato una forte spaccatura tra fan e detrattori: c’è chi la difende, parlando di reazione esasperata, e chi invece la accusa di arroganza e mancanza di rispetto per le regole.

Il caso è solo l’ultimo di una serie di comportamenti discussi da parte della showgirl argentina, ormai sempre più al centro dell’attenzione non solo per la sua carriera, ma per i continui episodi di tensione nella vita quotidiana.