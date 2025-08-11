Scende a fumare e il treno riparte: si lancia tra le due carrozze per non perderlo e resta aggrappato a 230 km/h

Il giovane di 24 anni si è lanciato tra due carrozze per non restare a terra. Fermato d’emergenza il convoglio diretto a Vienna.

Il gesto estremo alla partenza del Railjet

Momenti di puro terrore sabato sera a St. Pölten, in Austria, quando un giovane di 24 anni di origine algerina è sopravvissuto aggrappandosi all’esterno di un treno ad alta velocità. Il convoglio Railjet, in viaggio da Zurigo verso Vienna, è partito mentre il ragazzo si era allontanato dal marciapiede per fumare una sigaretta. Resosi conto della situazione, si è lanciato nello spazio tra due carrozze, restando attaccato alla fiancata mentre il treno accelerava fino a 230 km orari.

Frenata d’emergenza e rimprovero del capotreno

Secondo quanto riferito dal portavoce delle ferrovie austriache Herbert Hofer, il giovane ha bussato ai finestrini per attirare l’attenzione dei passeggeri, finché il capotreno non ha azionato il freno d’emergenza. Una volta fatto salire a bordo, “lo ha rimproverato pesantemente”, ha raccontato un passeggero. Hofer ha definito il gesto “irresponsabile”, ricordando che simili comportamenti mettono in pericolo non solo chi li compie, ma anche soccorritori e forze dell’ordine in caso di incidente.

Indagini in corso e precedenti simili

Il treno è arrivato a Vienna con sette minuti di ritardo. Alla stazione di Meidling, il 24enne è stato consegnato alla polizia, che sta indagando sulle sue motivazioni e sul suo passato. Non si tratta di un caso isolato: lo scorso gennaio, un uomo ungherese di 40 anni era sopravvissuto rimanendo aggrappato a un treno tedesco ad alta velocità per 32 chilometri, anche in quel caso dopo essere sceso a fumare.