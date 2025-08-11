Rho, tragedia all’alba: motociclista sbalzato e ucciso nell’impatto con un’auto

Impatto violentissimo all’incrocio tra la statale del Sempione e la provinciale per Lainate: il centauro è stato sbalzato e ha colpito un palo.

La dinamica dell’incidente

Tragedia all’alba di lunedì 11 agosto a Rho, alle porte di Milano, dove un motociclista di 63 anni ha perso la vita in un incidente lungo la statale 33 del Sempione, all’altezza dell’incrocio con la provinciale per Lainate. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro tra la moto e un’auto è stato di estrema violenza: il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è finito contro un palo dell’illuminazione, riportando gravi traumi.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco di Rho, che hanno messo in sicurezza l’area, e i sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate.

I soccorsi e il decesso in ospedale

Il motociclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Rho, ma è deceduto poco dopo l’arrivo a causa delle ferite riportate. Ferito anche il conducente dell’auto, che è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le autorità hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto di strada interessato per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti, causando rallentamenti alla circolazione nelle prime ore del mattino.

Indagini in corso

Le cause del sinistro sono ora oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Rho, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando le eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno valutando la velocità dei veicoli e le condizioni della strada al momento dell’impatto per ricostruire la dinamica esatta.

Il tratto interessato, già noto per la sua pericolosità, sarà oggetto di ulteriori verifiche sulla segnaletica e sull’illuminazione per prevenire nuovi episodi simili.