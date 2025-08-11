Muore bimbo di 4 anni per colpo di calore: era scappato di casa mentre i genitori dormivano

Il piccolo, in vacanza con la famiglia a Olmedo, era stato trovato privo di sensi nell’auto dei genitori parcheggiata sotto il sole.

Il drammatico ritrovamento in Sardegna

È morto questa mattina all’ospedale Gemelli di Roma un bimbo di 4 anni, vittima di un gravissimo colpo di calore. La famiglia, originaria della Romania, si trovava in vacanza a Olmedo, in provincia di Sassari. Secondo la ricostruzione, il piccolo avrebbe approfittato di un momento di riposo dei genitori per uscire di casa. Quando mamma e papà si sono accorti della sua assenza, sono scattate immediatamente le ricerche. Il bimbo è stato ritrovato privo di sensi all’interno dell’auto di famiglia, chiusa e parcheggiata sotto il sole cocente.

Trasferimento urgente e lotta disperata dei medici

Soccorso dal 118, il minore era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove le sue condizioni erano apparse subito critiche, tanto da richiedere il ricovero in rianimazione. Non vedendo miglioramenti, venerdì sera era stato disposto il trasferimento in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo fonti sanitarie, il piccolo presentava un danno cerebrale irreversibile provocato dall’esposizione prolungata alle alte temperature, danno che nelle ore successive si è aggravato fino al decesso.

Indagini in corso sulla tragedia

Nonostante gli sforzi del team di rianimazione pediatrica del Gemelli, per il bimbo non c’è stato nulla da fare. La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’accaduto, fascicolo che passerà per competenza agli inquirenti di Roma. Le indagini dovranno stabilire con esattezza il tempo trascorso dal piccolo nell’auto e verificare eventuali responsabilità. Una tragedia che riporta drammaticamente l’attenzione sui rischi mortali legati alle alte temperature e alla permanenza in ambienti chiusi sotto il sole.