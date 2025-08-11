Bertè e Zero, fine della guerra: abbraccio storico dopo 20 anni, pubblico in delirio

Sul palco di La Spezia, durante il tour “50 anni da ribelle”, i due artisti si sono abbracciati davanti a un pubblico in delirio.

L’abbraccio che chiude un lungo capitolo

Il 10 agosto, in Piazza Europa a La Spezia, si è consumato un momento storico per la musica italiana: Loredana Bertè e Renato Zero hanno ufficialmente messo fine a un litigio durato due decenni. Nel mezzo del concerto della cantante, sulle note di Una stupida scusa – frutto della sua recente collaborazione con i Boomdabash – Zero è salito a sorpresa sul palco. Avvicinandosi al microfono, ha dichiarato: «Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita», prima di urlare al pubblico: «Loredana, un mito!». Un lungo abbraccio e un bacio della Bertè hanno suggellato la riconciliazione.

Dall’amicizia fraterna alla rottura

Quella tra Bertè e Zero è stata una delle amicizie più forti del panorama musicale italiano, tanto che la cantante ha più volte affermato di aver passato più tempo con lui che con sua sorella Mia Martini. La rottura risale agli anni ’90 e sarebbe nata da contrasti economici e artistici durante la lavorazione di un album. In un’intervista del 1996, Bertè raccontò di essere stata «costretta a denunciarlo» per questioni legate ai diritti di alcune canzoni scritte da lei negli studi di Fonopoli, progetto ideato da Zero. La cantante lo accusò di averle “parcheggiata” e di non comprendere il suo stile rock, tanto che la collaborazione si interruppe bruscamente tra urla e incomprensioni.

La richiesta di pace e il ritorno dell’amicizia

Negli anni, la Bertè non ha mai nascosto il desiderio di ricucire il rapporto. Nell’intervista a Belve del 2024, aveva confessato: «Nella mia vita c’è stato sempre, quindi oggi che sono anni che non parliamo, mi manca molto». Zero, con tono sarcastico, aveva replicato in passato che da quando non si frequentavano lei era “migliorata”, ma aveva anche ricordato la promessa di non lasciarsi mai. Ora, quell’impegno sembra essere stato onorato di nuovo, con un gesto pubblico che ha emozionato i fan e riportato sullo stesso palco due icone della musica italiana.