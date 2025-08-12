Turismo da record, Malan: “Scelte di FdI e Meloni pagano, più italiani in vacanza”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, esalta i dati positivi sul settore e rivendica il lavoro dell’esecutivo su occupazione e fisco.

Malan, segnali di crescita per il turismo

«Dopo anni difficili, il turismo segna una svolta», ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan, commentando i dati che indicano un aumento sia degli italiani in vacanza sia degli stranieri in visita nel Paese. Per il senatore, questo trend positivo smentisce le narrazioni pessimistiche: «Altro che crisi, i dati dicono che sempre più italiani vanno in vacanza e sempre più stranieri vengono in Italia».

Il ruolo del governo

Malan attribuisce parte del merito alle politiche dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: «Anche questo è frutto delle scelte del governo Meloni e di Fratelli d’Italia, che hanno puntato sull’occupazione e sul taglio delle tasse in busta paga». Secondo il capogruppo, le misure per aumentare il potere d’acquisto e sostenere il lavoro avrebbero contribuito a rafforzare un settore strategico per l’economia nazionale.

Un comparto strategico per l’Italia

Il turismo, ricordano da Fratelli d’Italia, è una delle colonne portanti del PIL italiano e un volano per numerosi altri comparti, dall’agricoltura alla ristorazione. Per Malan, il consolidamento della ripresa è un segnale di fiducia che conferma la bontà della linea economica del governo.