Auto invade corsia opposta e travolge tre ragazzi in moto: morti Mattia e Giulio, avevano 16 anni

Tragedia di Ferragosto in provincia di Vicenza: due sedicenni, Mattia e Giulio, sono morti dopo uno scontro frontale. Arrestato il 50enne alla guida dell’auto.

Lo schianto in via Montorso

Una serata spensierata tra amici si è trasformata in tragedia ad Arzignano, in provincia di Vicenza, la sera di Ferragosto. Poco dopo le 22, lungo via Montorso, un’auto guidata da un 50enne del posto avrebbe invaso la corsia opposta centrando frontalmente due moto su cui viaggiavano tre adolescenti. L’impatto è stato devastante: i giovani sono stati sbalzati dal sellino, finendo contro il parabrezza dell’auto e poi sull’asfalto. I soccorritori del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, ma il bilancio è stato drammatico.

Le vittime: Mattia e Giulio

La prima vittima è Mattia Cardascia, residente a Montorso, che si è spento nella mattinata del 16 agosto nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era arrivato in condizioni disperate. Poche ore dopo è morto anche Giulio Pizzolato, classe 2009, di Arzignano, ricoverato in Rianimazione sempre al San Bortolo. Il terzo ragazzo, che viaggiava sull’altra moto, ha riportato fratture multiple e diverse ferite, ma non è in pericolo di vita: è ricoverato all’ospedale di Arzignano sotto stretta osservazione dei medici.

Arrestato il conducente

Alla guida dell’auto c’era un uomo di 50 anni, residente ad Arzignano, arrestato con l’accusa di omicidio stradale e posto ai domiciliari. Subito dopo lo schianto è stato sottoposto ad alcoltest e ad analisi tossicologiche, i cui risultati sono ancora attesi. L’arresto lascia ipotizzare che gli investigatori non escludano la possibilità di guida sotto l’effetto di alcol o droghe. A chiarire la dinamica precisa saranno gli agenti della polizia locale Ovest Vicentino, che hanno svolto i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe improvvisamente oltrepassato la linea di mezzeria, travolgendo le due moto. Gli occupanti della vettura sono rimasti praticamente illesi. Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della strada, il traffico sulla SP31 Valchiampo è stato temporaneamente bloccato. Una notte che ad Arzignano resterà impressa come una delle più drammatiche.