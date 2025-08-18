Puglia sotto choc: morto lo chef 34enne Leonardo Di Fine, malore improvviso mentre era ai fornelli

Stroncato da un infarto improvviso mentre cucinava nel suo ristorante Radici. Lutto cittadino, eventi di San Rocco annullati in segno di rispetto.

Il malore ai fornelli

Tragedia a Vico del Gargano, in provincia di Foggia, dove lo chef Leonardo Di Fine, 34 anni, è morto improvvisamente colpito da un infarto mentre si trovava ai fornelli del suo ristorante Radici. Un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo, nonostante i tentativi di soccorso. La notizia si è diffusa rapidamente nel borgo garganico, gettando nello sconforto familiari, amici e colleghi che lo conoscevano come un giovane pieno di entusiasmo e passione.

Il cordoglio del paese

L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio dolore con un messaggio ufficiale e, in segno di lutto, ha deciso di annullare tutti gli eventi civili legati ai festeggiamenti di San Rocco, patrono del paese. La celebrazione sarà limitata alla sola processione religiosa, senza musica né fuochi d’artificio. Un gesto di rispetto che testimonia l’affetto della cittadinanza verso un ragazzo che aveva scelto di investire il suo futuro e il suo talento proprio a Vico del Gargano.

Il ricordo di amici e colleghi

Numerosi chef e ristoratori della zona hanno ricordato Leonardo Di Fine come un giovane instancabile e appassionato, capace di trasformare la cucina in una vera missione di vita. “Aveva fatto della sua passione un sogno realizzato”, hanno sottolineato in molti, descrivendolo come un esempio per i ragazzi che scelgono di restare e investire sul proprio territorio. La sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto profondo nella ristorazione locale e nella comunità che lo stimava.