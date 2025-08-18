Fedez fa esplodere Olbia, “Ilaria Salis ti vorrei sposare ma sei già occupata come la casa popolare”

Dal palco del Red Valley Festival, Fedez ripropone “Tutto il contrario” versione 2025 con frecciate a colleghi, politica e autoironia sul proprio matrimonio.

Il ritorno di “Tutto il contrario”

Dopo le polemiche sullo stoccafisso e sul presunto cachet da record a Cittanova, Fedez torna a dominare la scena con una nuova provocazione. Durante la sua esibizione al Red Valley Festival di Olbia, il rapper ha deciso di riportare in vita il brano del 2011 “Tutto il contrario”, trasformandolo in una versione aggiornata al 2025 e infarcita di dissing. Già all’epoca la canzone conteneva stoccate a personaggi noti come Marco Mengoni e Tiziano Ferro, ma questa volta nel mirino del rapper finiscono colleghi con cui non corre buon sangue. Prima di attaccare la performance, ha scagliato un affondo contro Esse Magazine, testata rap diretta da Antonio Dikele, con cui i contrasti non sono certo nuovi.

Frecciate a Elodie, Tony Effe e Achille Lauro

Con il suo stile caustico, Fedez ha colpito più bersagli in rapida successione. Ha preso di mira Tony Effe, ironizzando sulla sua esibizione sanremese con il verso: “Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti”. Non è mancata l’autoironia, quando ha paragonato le proprie nozze a un concerto dei Coldplay: “Il mio matrimonio un concerto dei Coldplay”. Poi l’affondo a Elodie, con la battuta sui biglietti low cost e sugli stadi: “Elodie a San Siro lo spin off di Chi l’ha visto”. Anche Achille Lauro è finito sotto i riflettori, preso in giro per i suoi abiti eccentrici.

L’irruzione della politica e la provocazione finale

Non solo musica: il rapper ha deciso di mescolare attualità e satira, citando Ilaria Salis, eurodeputata e attivista, con una barra destinata a far discutere: “Quest’anno Miss Italia lo vince Ilaria Salis, Ilaria, ti vorrei sposare ma sei già occupata come la casa popolare”. Con questa sequenza di attacchi, tra ironia e sarcasmo, Fedez ha confermato la sua vocazione a restare al centro della scena pubblica. Resta da vedere se i diretti interessati risponderanno o lasceranno che le provocazioni del rapper svaniscano nel silenzio.