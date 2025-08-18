Brindisi, motore in fiamme sul volo da Corfù: atterraggio d’emergenza, paura per 273 passeggeri

Paura a bordo del Boeing 757 Condor con 273 passeggeri: dopo un boato e lingue di fuoco dal motore, il comandante ha scelto Brindisi per l’atterraggio.

Il motore prende fuoco dopo il decollo

Attimi di terrore per i 273 passeggeri del volo Condor DE3665, partito da Corfù e diretto a Düsseldorf, costretto a un atterraggio d’emergenza a Brindisi. Pochi minuti dopo il decollo, l’aereo – un Boeing 757-330 immatricolato D-ABOK – ha registrato un grave guasto: un forte boato seguito da lingue di fuoco uscite dal motore destro. I passeggeri hanno segnalato l’incendio al personale di bordo, mentre da terra alcuni testimoni hanno immortalato la scena con video che hanno fatto rapidamente il giro del web. Il comandante, valutata la situazione, ha deciso di non rientrare a Corfù, optando per lo scalo pugliese, dotato di una pista più lunga e sicura per affrontare l’emergenza.

L’atterraggio e i soccorsi

Dopo minuti di grande tensione, il velivolo è atterrato senza conseguenze per i viaggiatori. Sul posto erano già pronti i vigili del fuoco, intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza il mezzo. Per circa mezz’ora, tra le 20 e le 20.30, il traffico aereo a Brindisi è stato sospeso per consentire le operazioni di emergenza. Nessuno tra passeggeri ed equipaggio ha riportato ferite, ma la paura a bordo è stata fortissima, con diversi viaggiatori presi dal panico durante il volo. L’incidente ha però creato notevoli disagi: molti passeggeri hanno dovuto attendere il giorno successivo per poter ripartire, vista l’assenza di voli sostitutivi disponibili.

Le ipotesi sulle cause

Sulle origini dell’avaria sono in corso accertamenti tecnici. Una prima ipotesi riconduce il guasto a un “bird strike”, ovvero l’impatto con volatili, in grado di compromettere seriamente le turbine di un aereo. In una nota ufficiale, la compagnia Condor ha parlato di “processo di combustione esterno al motore”, senza fornire ulteriori dettagli. Le immagini circolate sui social hanno reso evidente la gravità dell’episodio e lo spavento vissuto da chi era a bordo. Solo la prontezza del comandante e l’efficienza dei soccorsi hanno evitato che un incidente potenzialmente drammatico si trasformasse in tragedia.