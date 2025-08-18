Puglia, vacanza finisce in tragedia, colpito da un fulmine mentre guida la moto: muore turista 42enne

Marco Zampilli, in vacanza nel Basso Salento, è stato centrato da una scarica elettrica mentre percorreva la statale in moto. Inutili i soccorsi del 118.

La tragedia sulla statale 275

Un episodio drammatico ha sconvolto il Basso Salento nel pomeriggio di ieri. Marco Zampilli, 42 anni, residente a Roma e in vacanza in Puglia, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre viaggiava in sella alla sua moto sulla statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano. Il turista stava percorrendo la strada a bordo della sua Bmw quando la scarica elettrica lo ha investito all’improvviso, facendolo sbalzare dalla moto e cadere violentemente sull’asfalto. La potenza del fulmine è stata tale da non lasciargli scampo.

L’intervento dei soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimarlo. Purtroppo, per il 42enne non c’è stato nulla da fare: il cuore si era già fermato al momento dell’impatto. Le manovre di emergenza non hanno potuto contrastare la gravità delle lesioni provocate dalla scarica. La vittima è deceduta sul colpo, lasciando sotto shock gli automobilisti che in quel momento transitavano lungo la stessa arteria.

La salma e le indagini

Il corpo di Marco Zampilli è stato trasferito presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria. Gli inquirenti hanno raccolto le prime testimonianze e ricostruito l’accaduto, confermando che si è trattato di un tragico evento naturale, imprevedibile e devastante. Il maltempo che in quelle ore stava interessando la zona ha reso ancora più drammatico un viaggio che doveva essere solo parte di una vacanza estiva.