Bahamas, due turisti muoiono annegati nello stesso resort privato

Un uomo di 79 anni e una donna di 74 hanno perso la vita a Celebration Key, isola privata inaugurata da meno di un mese.

Doppia tragedia nello stesso resort

Due turisti sono morti annegati alle Bahamas, nello stesso resort privato di Celebration Key, inaugurato meno di un mese fa. Entrambe le vittime erano passeggeri di due diverse crociere provenienti dalla Florida, anche se i due episodi non sarebbero collegati tra loro. La prima tragedia ha coinvolto un uomo di 79 anni impegnato in un’escursione di snorkeling: improvvisamente ha avuto un malore ed è andato sott’acqua. Il bagnino di turno lo ha riportato a riva e ha tentato di rianimarlo praticando il massaggio cardiaco, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. I medici arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La donna trovata senza vita in piscina

Sempre nello stesso giorno, una donna di 74 anni è stata trovata priva di sensi all’interno di una piscina del resort. Anche per lei i soccorsi si sono rivelati vani. Le autorità hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte, mentre la Royal Bahamas Police Force prosegue con tutti gli accertamenti necessari. I due turisti, come confermato dalle prime ricostruzioni, provenivano da navi da crociera della compagnia Carnival, che ha la propria sede principale in Florida.

Il cordoglio della compagnia di crociere

La Carnival, attraverso una dichiarazione diffusa ai media locali, ha espresso la propria vicinanza alle famiglie colpite dal lutto: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti agli ospiti e alle loro famiglie e il nostro Care Team sta fornendo assistenza”. E ancora: “Siamo addolorati per la perdita dei nostri ospiti. Abbiamo bagnini e personale medico qualificati che rispondono tempestivamente”. Una doppia tragedia che getta un’ombra sulla nuova struttura turistica di lusso alle Bahamas, finita sotto i riflettori per l’inaugurazione appena avvenuta e ora segnata da due morti improvvise.