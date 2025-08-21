Matera, 25enne trovato morto nei Sassi: tragedia sulla Gravina, è mistero sulle cause

Il corpo di un 25enne di Matera è stato recuperato dai Vigili del Fuoco in un punto impervio della Gravina, accertamenti in corso sulle cause del decesso.

Il ritrovamento nei Sassi di Matera

Un pomeriggio di agosto si è trasformato in tragedia a Matera, quando intorno alle 17 di mercoledì 20 agosto 2025 è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane di 25 anni. Il cadavere è stato individuato su un costone della Gravina, nei pressi di Vico Solitario, nel cuore dei celebri Sassi, patrimonio mondiale dell’Unesco. La segnalazione ha fatto scattare l’immediato intervento dei soccorsi.

Operazioni di recupero complesse

Il recupero del corpo si è rivelato particolarmente difficoltoso a causa della natura scoscesa e impervia della zona. Sul posto è intervenuta la squadra della Sede Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera, con il supporto degli specialisti del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), esperti nelle operazioni in ambienti estremi. Per completare le manovre è stato necessario anche l’impiego dell’elicottero del nucleo dei Vigili del Fuoco di Bari, che ha consentito di superare le difficoltà logistiche.

Accertamenti sulle cause della morte

Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno portato al decesso del giovane. Al momento non sono state fornite informazioni ufficiali su eventuali incidenti o altre ipotesi. Sul posto sono intervenute pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato, che hanno avviato i rilievi e le procedure di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La notizia ha scosso profondamente la città, che segue con apprensione lo sviluppo delle indagini.