Romina Pierdomenico ex di Greggio, “Con lui avrei voluto un figlio, poi la separazione”

Romina Pierdomenico racconta per la prima volta il dolore vissuto accanto a Ezio Greggio, tra pregiudizi e rinunce, fino al motivo della loro separazione.

La storia con Ezio Greggio e la differenza d’età

Per cinque anni Romina Pierdomenico ha vissuto una relazione intensa con Ezio Greggio, conosciuto nel 2015 a un Festival a Montecarlo. La loro storia, iniziata tre anni dopo, è stata segnata da una forte connessione immediata, come ha raccontato la conduttrice a “La Volta Buona” di Caterina Balivo. Nonostante i trentanove anni di differenza, Romina ha scelto di vivere quel rapporto, spiegando: “Lui è stato una famiglia per me, la nostra storia è durata quasi cinque anni. È stato come elaborare un lutto”.

Pregiudizi e sofferenza nascosta

Dietro il sorriso pubblico, la Pierdomenico ha rivelato il peso dei giudizi subiti negli anni accanto al volto storico di Striscia la Notizia: “Non mi hanno risparmiato un giorno. Ho sofferto per cinque anni, questa è la prima volta che ne parlo”. La conduttrice ha ammesso di aver spesso pianto in privato, sentendosi travolta dai pregiudizi di chi la etichettava come una giovane interessata al successo e al denaro: “È facile vedere una bella ragazza e dire ok lei si è fidanzata con un uomo così più grande per abbattere le tappe e arrivare ai soldi. Questo mi ha accompagnato per tutto questo viaggio. Penso di essere stata molto forte, ma non così tanto perché ho sofferto veramente tanto”.

Il motivo della rottura e la nuova vita

La fine della relazione è arrivata due anni fa, quando Romina ha compiuto 30 anni. “Ci siamo lasciati perché compiuti 30 anni due anni fa e venivano fuori le esigenze. Volevo coronare un sogno di famiglia, con lui avrei voluto fare un figlio”, ha confessato. Oggi, la Pierdomenico dice di non pensare più al suo ex compagno e di essere serena per il nuovo percorso di Ezio Greggio, ora legato a Nataly Ospina. “Pago lo scotto di essere stata con una persona veramente tanto più grande di me”, ha ammesso con lucidità, sottolineando di aver chiuso un capitolo doloroso della sua vita ma di aver trovato una nuova forza personale.