Rissa sulla nave da crociera tra i passeggeri in fila per delle crocchette di pollo, la violenza esplode davanti al buffet

Urla, pugni e gente a terra: a bordo di una nave da crociera la vacanza si trasforma in un incubo per una lite scoppiata davanti al buffet.

La violenza esplosa sul ponte

Un gruppo di passeggeri si è affrontato con pugni, schiaffi e calci a bordo della nave Carnival Sunshine, trasformando un normale rientro verso Miami in una scena di caos. L’episodio è avvenuto intorno alle 2 di notte di lunedì 19 agosto, quando una discussione nata davanti al bancone del cibo è degenerata in una maxi rissa. Alcuni viaggiatori sono finiti a terra, mentre un addetto alla sicurezza ha provato invano a riportare la calma, per poi allontanarsi sconfitto. Le immagini registrate dai presenti mostrano la violenza diffondersi rapidamente, tra le urla e lo sconcerto di chi non riusciva a credere a quanto stava accadendo.

Il video diffuso sui social

A riprendere la scena è stato il content creator del Bronx Mike Terra, che ha pubblicato la clip sui social raccogliendo migliaia di visualizzazioni. Nelle immagini si sente qualcuno urlare «Oh mio Dio!», mentre un altro passeggero grida disperato: «Dove diavolo è la sicurezza?». L’influencer ha commentato duramente l’episodio, definendolo «una follia per delle crocchette di pollo». Successivamente ha chiarito che, secondo lui, la lite sarebbe degenerata per «qualcosa di più» del semplice cibo, lasciando intendere che ci fossero tensioni già accese tra alcuni passeggeri.

Le dichiarazioni e i retroscena

Contattato dal New York Post, Terra ha aggiunto: «Non eravamo abbastanza vicini per sapere con precisione perché la rissa fosse iniziata, sappiamo solo che erano in fila per mangiare». Nel frattempo, il video continua a circolare online, sollevando reazioni contrastanti: c’è chi ironizza sull’assurdità della scena e chi invece si interroga sulla sicurezza a bordo delle grandi navi da crociera. Le autorità portuali di Miami non hanno ancora diffuso comunicazioni ufficiali sull’accaduto, ma le immagini hanno già fatto il giro del mondo, trasformando una vacanza in mare in un caso mediatico.