Da Affari Tuoi all’Ariston: l’ascesa di De Martino in Rai, Sanremo 2027 è nelle sue mani

Vacanze interrotte e lavoro anticipato: il conduttore torna in tv prima del previsto. Intanto prende corpo il progetto che lo vedrà sul palco di Sanremo.

Affari Tuoi anticipato per contrastare il successo di Gerry Scotti

Le ferie di Stefano De Martino sono durate meno del previsto. Il conduttore è stato richiamato a registrare le nuove puntate di Affari Tuoi, dopo che la Rai ha deciso di anticiparne la messa in onda al 2 settembre. A rivelarlo è stato Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, spiegando che la scelta sarebbe legata al successo estivo de La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti su Mediaset. Per la prima volta, infatti, il celebre gioco dei pacchi dovrà affrontare un rivale diretto nella stessa fascia oraria, dando vita a uno scontro televisivo che si annuncia particolarmente acceso. Una mossa interpretata come segnale del nervosismo che aleggia a Viale Mazzini, dove l’inaspettata crescita di ascolti del quiz rivale non è passata inosservata.

Nonostante la partita sugli ascolti sia centrale per la Rai, De Martino sembra concentrato su un obiettivo di lungo periodo, ben più importante per la sua carriera: il Festival di Sanremo.

Il destino dell’Ariston e il nome dell’erede di Carlo Conti

Secondo indiscrezioni raccolte da Dandolo, il futuro del Festival avrebbe già un nome. Dopo la conferma di Carlo Conti alla guida delle prossime edizioni, la Rai avrebbe individuato in Stefano De Martino l’erede designato per condurre Sanremo 2027. Una decisione che non stupisce, considerando la crescita esponenziale del conduttore negli ultimi anni, diventato ormai uno dei volti di punta della tv pubblica.

Voci di corridoio raccontano che De Martino sia visto come l’unico in grado di raccogliere il testimone con credibilità, coniugando popolarità, capacità di intrattenimento e un forte legame con il pubblico giovane. Lo stesso Pippo Baudo, in passato, aveva indicato in lui il suo possibile erede, sottolineandone il talento e la naturalezza sul palco.

Contatti con la politica e segnali da Roma

A rafforzare questo scenario ci sarebbero i rapporti con il sottosegretario alla Cultura Giammarco Mazzi, che in passato ha diretto numerose edizioni del Festival. Secondo quanto riportato, i due avrebbero intensificato i contatti negli ultimi mesi, confermando l’interesse a costruire un percorso comune verso l’Ariston.

Un dettaglio ritenuto significativo è la presenza di Mazzi in prima fila durante la tappa romana dello spettacolo teatrale di De Martino, Meglio stasera. L’applauso convinto del politico è stato interpretato come un segnale di avvicinamento e di sostegno in vista dei futuri impegni televisivi del conduttore.

In questo quadro, la figura di De Martino emerge come centrale non solo nella strategia televisiva della Rai, ma anche in una prospettiva più ampia che intreccia televisione e politica culturale. Mentre l’immediato lo vede protagonista della sfida quotidiana con Mediaset attraverso Affari Tuoi, il futuro sembra già segnato: il palco di Sanremo lo attende.