Scene di follia in Puglia, extracomunitario con mazza da baseball terrorizza il centro: fermato dai passanti

Momenti di paura in centro a Foggia: un uomo armato di mazza da baseball ha minacciato passanti e distrutto arredi urbani prima di essere bloccato.

La follia in pieno centro a Foggia

Attimi di terrore questa mattina nel cuore di Foggia, dove un cittadino extracomunitario, in evidente stato di alterazione, ha iniziato a brandire una mazza da baseball seminando il panico. L’uomo ha minacciato i passanti e colpito alcune panchine e arredi urbani, scatenando la paura tra chi in quel momento si trovava in strada.

Passanti coraggiosi lo fermano

Nonostante la tensione crescente, alcuni cittadini hanno trovato il coraggio di intervenire. Sono stati proprio loro a bloccare l’uomo, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Poco dopo, sul posto sono giunti polizia e carabinieri che hanno preso in consegna l’esagitato.

L’uomo portato in ospedale per accertamenti

Dopo essere stato immobilizzato, l’uomo è stato trasportato in ospedale per una serie di accertamenti sul suo stato psico-fisico. Fortunatamente non si registrano feriti, ma il timore tra i cittadini resta forte per un episodio che ha scosso il centro di Foggia. Le forze dell’ordine stanno valutando eventuali provvedimenti a suo carico.