Vannacci: “Immigrazione non è una risorsa, pesa sui contribuenti italiani”

Roberto Vannacci attacca il concetto di immigrazione come valore economico: “Arrivano sui barconi, li manteniamo noi, non contribuiscono alla società”.

L’attacco di Vannacci al mito dell’immigrazione

Il generale e deputato della Lega Roberto Vannacci è tornato a esprimersi sul tema immigrazione, con parole destinate a far discutere. “Il fatto che l’immigrazione sia una risorsa è stato smentito da sempre. Basta prendere in esame quello che succede giornalmente in Italia”, ha dichiarato.

“A mantenere i migranti sono i contribuenti”

Secondo Vannacci, gli arrivi via mare rappresentano un peso economico insostenibile per il Paese: “Noi abbiamo centinaia di persone che arrivano con i barconi e che sono sul carico della società. Le paghiamo noi, chi paga le tasse paga queste persone che costano alla società”.

Il nodo del lavoro e dei salari

Vannacci ha poi affrontato la questione dell’inserimento lavorativo: “E anche quelli che vanno a lavorare, e sono pochissimi, hanno spesso dei salari che sono estremamente bassi sotto la soglia della taxa. Per cui le risorse dell’immigrazione non contribuiscono in nulla alla società stessa, ma vengono mantenuti dalla stessa”. Una posizione che rafforza la linea dura della Lega e che accende nuovamente il dibattito politico sull’impatto dell’immigrazione in Italia.