Katia Ricciarelli travolta dalle critiche dopo le parole su Pippo Baudo: “Meglio tacere”

Dopo la morte di Pippo Baudo, le dichiarazioni di Katia Ricciarelli hanno acceso polemiche: accuse di indelicatezza e assenza ai funerali a Militello Val di Catania.

Le frasi che hanno fatto discutere

Le parole di Katia Ricciarelli dopo la scomparsa di Pippo Baudo hanno lasciato il pubblico senza parole. La soprano, che con il conduttore siciliano ha condiviso 18 anni di matrimonio tra il 1986 e il 2004, ha criticato il fatto di essere venuta a conoscenza della morte dell’ex marito solo tramite i media. “Mi avrebbe fatto piacere essere informata da qualcuno vicino a Pippo, è stata una cosa molto cattiva”, ha dichiarato. Non si è fermata qui: ha accusato chi stava accanto a Baudo negli ultimi anni di non averlo rispettato abbastanza, aggiungendo che il presentatore “non aveva attorno a lui le persone giuste, è stato attorniato da persone che volevano tenerlo all’oscuro di tante cose”.

Un passato turbolento e una pace mai completa

Il legame tra Baudo e Ricciarelli è stato segnato da momenti di grande amore ma anche da una rottura difficile. Dopo la separazione, i due non si sono parlati per circa 15 anni, salvo poi ritrovarsi per un abbraccio simbolico all’Arena di Verona. Tuttavia, come la stessa soprano ha ammesso, quel gesto non ha portato a una vera ripresa dei rapporti. Nonostante la pace formale, tra loro non c’è mai stato un dialogo costante. Per questo, in molti hanno ritenuto fuori luogo lo sfogo della cantante lirica all’indomani della morte di Baudo.

Le accuse e l’assenza ai funerali

Il giornalista televisivo Giuseppe Candela ha attaccato duramente Ricciarelli, scrivendo: “Katia Ricciarelli non parlava da anni con Baudo. Sono giorni che si indigna perché non l’hanno avvisata subito dopo la sua morte. A volte sarebbe meglio tacere”. Le critiche si sono moltiplicate, anche perché la soprano non ha partecipato ai funerali celebrati a Militello Val di Catania, paese d’origine del presentatore. La sua assenza è stata motivata da problemi di salute, come lei stessa ha spiegato, ma ciò non ha placato le polemiche. Le dichiarazioni e il forfait hanno contribuito ad alimentare un clima di forte tensione intorno alla sua figura in un momento così delicato.