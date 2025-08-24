Caso Macron, Bonelli accusa Salvini: “Non è adeguato al ruolo che ricopre”

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra critica il vicepremier per gli insulti a Macron: “Dimentica sempre di essere un rappresentante del governo”.

L’affondo di Angelo Bonelli

Nuova polemica politica dopo le parole di Matteo Salvini rivolte al presidente francese Emmanuel Macron. A intervenire è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che accusa il vicepremier di aver usato un linguaggio “non adeguato al ruolo che riveste”. “Salvini è il vicepremier e se lo dimentica sempre – afferma – e conseguentemente usa un linguaggio volgare non adeguato al ruolo che riveste. Giorgia Meloni dovrebbe insegnare o quanto meno ricordare a Salvini come ci si comporta e pertanto dovrebbe censurare le parole del suo vicepremier che hanno provocato un incidente diplomatico tra Italia e Francia”.

“Non adeguato al ruolo”

Bonelli chiarisce che non è in discussione la posizione del governo italiano sul tema dell’Ucraina, ma i modi scelti dal leader leghista: “Che i militari italiani non debbano andare in Ucraina è fuori discussione – aggiunge – ma con il linguaggio da osteria, Salvini dimostra di non essere adeguato al ruolo che ricopre”.

Le dichiarazioni del deputato di Avs si inseriscono in un quadro già teso tra Roma e Parigi, con l’ambasciatrice italiana convocata dal governo francese dopo le parole di Salvini. Un episodio che continua ad alimentare tensioni interne e a mettere sotto pressione la premier Meloni, sollecitata dall’opposizione a prendere le distanze dal suo vice.