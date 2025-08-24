In motorino con due materassi: il video che lascia increduli

Un uomo viaggia in motorino a Casoria trasportando due materassi, di cui uno gli oscura la visuale. Il filmato diventa virale e scatena reazioni opposte.

Il filmato diffuso sui social

Una scena tanto assurda quanto pericolosa ha catturato l’attenzione degli utenti dei social. A Casoria, in provincia di Napoli, un uomo è stato ripreso mentre guidava un motorino con due materassi legati in maniera precaria. Uno dei due era posizionato in modo tale da coprirgli interamente la visuale, rendendo la manovra non solo improbabile ma anche potenzialmente rischiosa.

Il video è stato diffuso dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Borrelli tramite il suo profilo X. Nelle immagini si vede chiaramente il motociclista che procede con apparente tranquillità lungo la carreggiata, mantenendosi sulla destra, mentre le altre auto restano a una distanza prudente, quasi incredule di fronte alla scena.

Tra ironia e indignazione

La clip è accompagnata da una didascalia inviata a Francesco Borrelli: “Buongiorno Borrelli. In questo momento a Casoria”. In poche ore il video ha raccolto centinaia di commenti, oscillando tra ironia e indignazione. C’è chi ha scherzato scrivendo: “Amazon scansati” o “Pagare un servizio di spedizione è complicato”, e chi invece ha criticato aspramente il gesto, sottolineando i rischi enormi per la sicurezza stradale.

Alcuni utenti hanno evidenziato come la guida senza visuale sia una violazione evidente delle norme del codice della strada e come il gesto potesse avere conseguenze molto gravi, non solo per l’uomo sullo scooter ma anche per gli altri automobilisti in transito. Nonostante ciò, la leggerezza con cui il motociclista affronta la situazione ha suscitato una pioggia di battute e meme, rendendo la vicenda virale.

Una scena diventata virale

Il filmato, diventato rapidamente popolare, è l’ennesima testimonianza di come episodi insoliti possano conquistare la ribalta online. Molti hanno sottolineato la singolarità del gesto, definendolo una vera e propria follia urbana. Altri, invece, hanno chiesto un maggiore controllo su comportamenti simili, per evitare che la ricerca di soluzioni “fai da te” nella gestione del trasporto si trasformi in episodi potenzialmente drammatici.

Il video continua a circolare su più piattaforme, alimentando dibattiti e commenti, tra ilarità e critiche. Resta l’immagine surreale dell’uomo in equilibrio sul motorino, carico di due materassi, uno dei quali lo priva completamente della visuale e rende la scena un esempio lampante di incoscienza stradale.