Vittorio Codeluppi si filma alla guida della sua Porsche Cayenne a 260 km/h: la Lega chiede le dimissioni

Un video a 260 km/h su una Porsche Cayenne ha travolto la carriera di Vittorio Codeluppi, nuovo presidente SAL. La Lega pretende le dimissioni immediate.

Il video della corsa folle

Un filmato diventato rapidamente un caso politico scuote Lodi. Nelle immagini, diffuse sui social da Vittorio Codeluppi, neopresidente della Società Acqua Lodigiana (SAL), si vede un’automobile Porsche Cayenne sfrecciare a 260 chilometri orari. L’inquadratura, ripresa direttamente dal conducente, mostra anche il cellulare con cui veniva registrata la scena, mentre in sottofondo si sente la musica di Kaylee Rose.

La vicenda ha immediatamente generato clamore, sia per l’imprudenza alla guida, sia per il ruolo pubblico ricoperto da Codeluppi, nominato appena poche settimane fa dalla giunta guidata dal Partito Democratico.

La posizione della Lega

La segreteria cittadina della Lega è intervenuta con durezza chiedendo le dimissioni del presidente SAL. «La Lega Salvini Premier del Lodigiano esprime forte disappunto per la diffusione da parte del nuovo presidente di SAL sui social di un video che mostra un’auto di grossa cilindrata – verosimilmente riconducibile al presidente di SAL, dott. Codeluppi – mentre percorre un’autostrada a 260 km/h, con riprese effettuate direttamente dalla prospettiva del conducente – si legge nel comunicato del Carroccio -. Anche qualora non fosse lui alla guida o il video fosse stato girato all’estero, in territori privi di limiti di velocità, rimane gravemente inopportuno pubblicare contenuti che esibiscono condotte così pericolose, che potrebbero influenzare negativamente soprattutto i più giovani, trasmettendo un messaggio sbagliato».

Il Carroccio sottolinea come il comportamento, se confermato, sarebbe «incompatibile con la carica pubblica» e lesivo dei principi di responsabilità e sobrietà richiesti a chi gestisce un servizio essenziale come l’acqua.

La replica di Codeluppi

Il diretto interessato ha spiegato che il video sarebbe stato registrato in Germania, il 15 agosto scorso, lungo un tratto autostradale privo di limiti di velocità. «Ero su una autostrada tedesca il 15 agosto. Dove non esistono limiti di velocità, salvo quando indicati. Se si guarda in basso a sinistra c’è scritto Stuttgart. Ovviamente posso argomentare tutto», ha dichiarato Vittorio Codeluppi contattato telefonicamente.

Il filmato, pubblicato poche ore prima che esplodesse la polemica, è stato successivamente rimosso dai profili social del presidente SAL. Nonostante le spiegazioni fornite, la Lega insiste sulle dimissioni immediate, ritenendo che la vicenda abbia compromesso «il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza e chi è chiamato a rappresentarla con comportamenti trasparenti, rispettosi delle regole e del buon senso civico».