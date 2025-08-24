Ritrovata la 16enne scomparsa dopo una festa: individuata dal cane Teo in una scarpata

La ragazza di 16 anni era scomparsa dopo una festa a Gignod. È stata trovata in fondo a una scarpata, vigile e in buone condizioni.

Le ricerche e il ritrovamento

Dopo due giorni di apprensione, è stata ritrovata la ragazza di 16 anni residente ad Aosta che era scomparsa nella notte di venerdì. La giovane era stata vista per l’ultima volta a Gignod, durante una festa di paese, da cui si era allontanata all’alba senza più fare ritorno. I genitori, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, avevano sporto denuncia ai carabinieri della Compagnia di Aosta, che hanno immediatamente attivato le ricerche coinvolgendo vigili del fuoco e volontari.

Il lieto fine è arrivato grazie a “Teo”, il cane da ricerca persone dei vigili del fuoco, che ha individuato la ragazza in fondo a una scarpata. Nonostante la caduta, la giovane era vigile e con parametri vitali buoni. È stata subito trasportata con un’ambulanza all’ospedale Parini di Aosta per accertamenti.

Le dichiarazioni degli investigatori

“La ragazza è in buone condizioni ed è stata trasferita per accertamenti in ospedale – spiega il maggiore Gianluca Carpinone, comandante della Compagnia di Aosta – Avevamo avuto alcune segnalazioni di persone che l’avevano vista in diversi punti del territorio in giornata. Sin da subito non c’è stata un’ipotesi di rapimento”.

La ricostruzione delle ore precedenti alla scomparsa ha confermato che la giovane si era allontanata volontariamente, percorrendo a piedi la statale che scende verso il capoluogo, con il cellulare spento e senza alcun documento o denaro.

Le parole della madre

A chiarire il contesto che ha preceduto la sparizione sono state anche le parole della madre della sedicenne. “C’è stata una lite in un bar, un battibecco con un ragazzo che non è il suo compagno, e con un’amica, quindi si è allontanata”, ha raccontato la donna. “Dopo la lite si è allontanata da sola, imboccando la strada statale che scende verso Aosta. Da quel momento ha il telefono spento, non ha documenti, soldi, o bancomat. Nulla”.

La madre ha spiegato che inizialmente i familiari hanno provato a cercarla da soli, insieme all’amica che era con lei. Poi, non vedendola rientrare, si sono rivolti ai carabinieri intorno alle 11.30 di sabato mattina per presentare denuncia di scomparsa.