Puglia, perde il controllo della moto per un malore e muore l’avvocato Alessandro Vairo: aveva 34 anni

Il giovane professionista ha perso il controllo della sua BMW R1250 su Corso Vittorio Emanuele II. Non esclusa l’ipotesi di un malore improvviso.

L’incidente nel cuore della città

Tragedia ieri sera a Taranto, dove ha perso la vita l’avvocato Alessandro Vairo, 34 anni. Il giovane stava percorrendo Corso Vittorio Emanuele II in sella alla sua moto, una BMW R1250, quando – per cause ancora in corso di accertamento – ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro la ringhiera che costeggia la strada. L’impatto è stato violentissimo: nonostante i soccorsi tempestivi, per lui non c’è stato nulla da fare. La moto, dopo lo schianto, ha continuato la corsa per alcuni metri prima di fermarsi.

L’ipotesi del malore

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Tra le prime ipotesi al vaglio degli investigatori, non si esclude che Vairo possa aver accusato un improvviso malore mentre era alla guida, che gli avrebbe fatto perdere il controllo della due ruote. L’esatta causa della tragedia sarà chiarita dagli accertamenti.

Cordoglio per la morte di un giovane professionista

La notizia della scomparsa di Alessandro Vairo ha scosso profondamente la città di Taranto. Colleghi e amici lo ricordano come un avvocato serio, competente e stimato, capace di farsi apprezzare per professionalità e umanità. La sua morte improvvisa ha lasciato attoniti non solo i familiari, ma anche l’intero foro tarantino. In città, nelle ore successive all’incidente, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per un giovane professionista la cui vita si è interrotta troppo presto.