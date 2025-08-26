Professore nega una sigaretta e viene accoltellato: la lama a un passo dall’aorta

Un insegnante sessantaduenne colpito da una lama in pieno centro a Bassano del Grappa: il coltello si è fermato a un passo dall’aorta.

L’aggressione in pieno centro

Mattinata di terrore a Bassano del Grappa, dove un professore di matematica di 62 anni è stato brutalmente accoltellato da uno sconosciuto per un motivo tanto banale quanto inquietante: il rifiuto di concedere una sigaretta. L’episodio si è verificato lunedì 25 agosto, a pochi passi dal centro storico, mentre l’uomo stava passeggiando tranquillamente lungo il marciapiede, probabilmente diretto a scuola per l’avvio dei corsi di recupero. Improvvisamente è stato avvicinato da un passante che, dopo aver chiesto una sigaretta e ricevuto un netto rifiuto, ha estratto un coltello colpendo il docente con un fendente alla schiena, sul lato sinistro del dorso.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, si è trattato di un gesto violento e imprevedibile che avrebbe potuto avere conseguenze fatali. Il professore è rimasto ferito gravemente, ma per sua incredibile fortuna la lama non ha raggiunto organi vitali.

La corsa in ospedale e l’intervento salvavita

Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, il sessantaduenne è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica. I medici hanno dovuto rimuovere due frammenti di lama in ceramica che si erano spezzati all’interno del corpo, fermandosi a pochi millimetri dall’aorta e dal midollo spinale. I chirurghi hanno confermato che un leggero spostamento avrebbe potuto provocare la morte immediata. L’intervento è riuscito e le condizioni dell’uomo, pur serie, non destano preoccupazioni per la vita.

La notizia ha suscitato sgomento tra colleghi e studenti del liceo dove l’insegnante presta servizio. Molti hanno parlato di un uomo stimato e appassionato del suo lavoro, incapace di immaginare una simile violenza durante una semplice passeggiata in città.

Indagini e caccia all’aggressore

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore, che dopo il colpo si è dileguato rapidamente. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze per ottenere una descrizione utile. Finora non sono emersi particolari determinanti, ma l’episodio ha destato allarme e preoccupazione in tutta Bassano del Grappa.

Il gesto, anche se nato da un pretesto assurdo e da una lite improvvisata., ha comportato imprevedibili e gravi conseguenze.