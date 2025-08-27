Elettra Lamborghini sbarca in Rai come conduttrice: “Chi non azzarda non cresce”

Da giudice a conduttrice: Elettra Lamborghini tra Rai2, Disney+ e musica latina, senza rinunciare a sogni di maternità e valori tradizionali.

Due show su Rai2 e Italia’s Got Talent

Da ereditiera pop a volto televisivo, Elettra Lamborghini continua a reinventarsi. Dopo essersi affermata nella musica, è entrata nel piccolo schermo e ora si prepara a un doppio debutto. Dalla prossima stagione sarà in giuria a Italia’s Got Talent su Disney+ e condurrà due programmi di punta di Rai2: il reality L’Ignoto e la nuova edizione di Boss In Incognito. «La tv? Mi diverte tanto e mi sento a casa» ha raccontato a Repubblica. Per la cantante bolognese, la sfida è anche una lezione di coraggio: «La Rai mi ha dato una grande responsabilità. Chi non azzarda non cresce, i grandi imprenditori hanno fallito mille volte. Cercherò di dare il meglio, penso che stia andando bene ma metto le mani avanti: nella vita si sbaglia. E accetto le critiche».

Il mito Mara Maionchi e il ritorno alla musica latina

Nel ruolo di giudice, la difficoltà più grande per Elettra Lamborghini è dire di no. L’artista non nasconde la stima per Mara Maionchi, con cui condivide il bancone del talent: «È un esempio, rappresenta quello che vorrei essere io alla sua età. Spero di continuare a lavorare come una matta, la sento affine al mio carattere. Mi annoio facilmente, se sto ferma impazzisco». Accanto alla carriera televisiva, non abbandona la musica. «Ho firmato con Universal Messico perché ho sentito il bisogno di tornare alle mie origini, ho iniziato con la musica reggaeton in lingua spagnola e voglio fare le cose che mi rendono felice, puntare all’America Latina, a Miami». Un doppio percorso che la proietta tra televisione e scena internazionale, con l’energia che da sempre la contraddistingue.

Famiglia, maternità e valori tradizionali

Non poteva mancare la domanda sulla maternità, spesso rivolta alle donne della sua età. «Un figlio arriverà quando sarà il tempo giusto» ha spiegato Elettra Lamborghini. Accanto a lei, il marito Afrojack, che descrive come «un amore, una persona equilibrata, mi calma. Si fa scivolare le cose addosso, beato lui, forse fa parte del carattere degli uomini». La cantante rivendica una visione “vecchio stile”: «Sono all’antica: credo nei valori. Vorrei avere un figlio con il mio carattere. (…) Sono vecchio stile: conta la famiglia, il marito è uno. Il matrimonio è una cosa seria, come il lavoro. Bisogna rispettare i soldi. Fatti tuoi come li spendi, ma va dato valore alle cose, non sminuirle. Vale anche per i dolori».