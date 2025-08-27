A 70 anni Donatella Versace stupisce tutti: la svolta “nature” incanta i follower

La stilista si mostra in versione inedita: meno filler, make-up leggero e un’eleganza che conquista i follower. Gli esperti parlano di “ritocchi invisibili”.

Lo scatto che ha stupito i fan

Un’immagine che ha lasciato tutti senza parole. Donatella Versace, regina della moda italiana, a 70 anni si è mostrata in una veste totalmente diversa, quasi irriconoscibile. Sul suo profilo social ha pubblicato uno scatto accompagnato dalla frase «Summer Twilight», in cui indossa un lungo abito di paillettes color champagne abbinato a gioielli sobri, come una collana con pendente di madreperla. Capelli mossi e make-up impercettibile hanno completato un look che ha sorpreso i fan. «Sei splendida», ha commentato uno di loro. «Mai stata così bella: naturale ed elegante», ha scritto un altro. Per una donna che per anni è stata al centro di speculazioni per i suoi cambiamenti estetici, questo nuovo volto segna una svolta evidente.

I cambiamenti estetici

Il dettaglio che ha colpito di più riguarda le labbra, apparse meno gonfie rispetto al passato. Secondo l’esperta di medicina estetica Anastasia Koles, intervistata dal Daily Mail, questa trasformazione potrebbe essere legata alla naturale dissoluzione dei filler a base di acido ialuronico utilizzati negli anni. «Donatella ha probabilmente ricorso a filler permanenti al silicone e all’acido ialuronico» ha spiegato la specialista, ipotizzando che oggi i volumi ridotti siano frutto proprio di questa regressione. Non solo: il viso della stilista appare più scolpito, con una mascella definita e la pelle tirata ai lati, segno possibile di un lifting ad alta tensione o di trattamenti come il microneedling a radiofrequenza. Donatella Versace ha sempre ammesso solo l’uso del botox, ma per gli esperti il suo cambiamento potrebbe nascondere altri interventi mirati.

Il trend dei ritocchi invisibili

Il nuovo look di Donatella Versace riflette una tendenza sempre più seguita dalle star internazionali: quella dei cosiddetti “ritocchi invisibili”. Piccoli interventi, quasi impercettibili, che non stravolgono i lineamenti ma esaltano la naturalezza e riducono i tempi di recupero. Una filosofia estetica lontana dagli eccessi del passato, che permette di mantenere freschezza ed eleganza senza trasformare radicalmente il volto. La stilista, da sempre icona di stile e glamour, sembra aver interpretato con precisione questa nuova direzione, conquistando i fan che oggi la celebrano come mai prima d’ora.