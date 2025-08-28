Meloni al Meeting di Rimini: “Piano casa per giovani coppie, Conte? Ha sbagliato tutto!”

Accolta da una standing ovation, Giorgia Meloni annuncia un Piano casa e difende famiglia e ceto medio, attaccando giudici politicizzati e Giuseppe Conte.

Famiglia e Piano casa

Accolta da lunghi applausi al Meeting di Rimini, la premier Giorgia Meloni ha parlato per quasi un’ora davanti al pubblico di Comunione e Liberazione. Al centro del suo intervento, l’annuncio di un grande Piano casa pensato per aiutare le giovani coppie: «Stiamo lavorando con il ministro delle Infrastrutture a un Piano Casa a prezzi calmierati per giovani coppie, perché senza casa non si può costruire una famiglia». La presidente del Consiglio ha poi richiamato il Meeting a costruire insieme «un clima culturale nuovo» intorno alla genitorialità, criticando duramente le posizioni di chi negli ultimi anni ha dipinto la maternità come un concetto superato. «Per troppo tempo cattivi maestri hanno detto che la genitorialità era un concetto vecchio, arcaico, patriarcale, ma non c’è nulla di moderno nell’affittare un utero, o nel dire che i figli non vanno messi al mondo perché inquinano. Solo l’ignoranza può sostenere queste tesi deliranti e con l’ignoranza non si può costruire nessuna modernità», ha dichiarato.

Ceto medio e imprese

Dopo la famiglia, Meloni ha posto l’accento sul sostegno al ceto medio e sul tema del lavoro. «È tempo di far di più», ha spiegato, anticipando che già nella prossima manovra finanziaria saranno destinate risorse aggiuntive. Rivendicando i risultati ottenuti dal governo, la premier ha ricordato «il taglio del cuneo fiscale, la detassazione dei premi di produttività, l’Irpef premiale e la riforma dell’Irpef, con la riduzione da 4 a 3 aliquote, con un effetto tangibile sulle tasche dei lavoratori e dei pensionati». Un impegno che, secondo Meloni, proseguirà concentrando gli sforzi sull’abbassamento del costo dell’energia e sul sostegno alle imprese italiane, colpite dal peso dei rincari. «Detassato premi di produttività e green benefits», ha aggiunto, confermando l’obiettivo di favorire la competitività del sistema produttivo.

Gli attacchi a giudici e Conte

Nel corso del suo intervento, la presidente del Consiglio ha ribadito anche lo scontro con quelle che definisce “toghe politicizzate”, assicurando che «nessuno ci impedirà di farlo». Sul fronte politico interno, Meloni ha rivolto una stoccata a Giuseppe Conte: «Per troppo tempo chi ha governato l’Italia ha confuso il diritto al lavoro con il diritto al reddito rifugiandosi nell’assistenzialismo». E ancora: «Sussidi come il reddito di cittadinanza deresponsabilizzano la società e atrofizzano le persone: la vera ricchezza di una nazione e di un popolo risiede nel lavoro». Un messaggio accolto dagli applausi della platea, che ha visto nell’intervento di Rimini la conferma delle priorità del governo: famiglia, lavoro e sostegno al ceto medio.