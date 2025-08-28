Roberta Capua lo rivela per la prima volta: «A maggio è morto mio marito in un incidente d’auto»

La conduttrice ricorda l’ex marito scomparso lo scorso maggio e racconta i cambiamenti nella sua vita, tra il figlio Leonardo che parte e il ritorno in tv.

Un addio che segna la vita

Il sorriso che nel 1986 conquistò la corona di Miss Italia è rimasto lo stesso, ma dietro gli occhi di Roberta Capua oggi c’è un dolore profondo. La conduttrice e ex modella ha rivelato per la prima volta la tragedia che l’ha colpita: «Il 31 maggio scorso, il mio ex marito ha avuto un incidente e non c’è più. Lo dico per la prima volta. Fino a oggi non sono riuscita a parlarne pubblicamente. Sono troppo addolorata e non sono ancora pronta. Lui è stato e resterà il più grande amore della mia vita».

Parole commosse che segnano un momento delicato della sua esistenza, già provata da altre perdite. Nel 2023, infatti, Capua ha perso entrambi i genitori: «Uno dopo l’altro se ne sono andati. Li amavo moltissimo. È stato un periodo terribile. Ma voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me».

Il figlio Leonardo e il distacco

A rendere il momento ancora più complesso è la partenza del figlio Leonardo, 18 anni, nato dal matrimonio con l’ex marito. Il ragazzo ha scelto di trasferirsi in Spagna, a Madrid, per studiare Business Administration. Una decisione che la madre affronta con orgoglio, ma anche con nostalgia: «Mio figlio Leonardo, al quale ho dedicato tutta la vita, è in partenza. Va a vivere a Madrid per studiare. Da mamma di figlio unico so che sarà un distacco importante».

Capua racconta di essere legata al figlio da un rapporto speciale: «Leo è indipendente, ma anche molto affettuoso. Se mi incontra con i suoi amici, non esita a darmi un bacio. Non è di quei maschi che si vergognano». Un atteggiamento che la conduttrice vede come un dono, dopo anni trascorsi a crescerlo senza mai rinunciare al ruolo di madre presente.

Il ricordo di Pippo Baudo e la carriera in tv

Nonostante le difficoltà personali, Roberta Capua è pronta a tornare in televisione. Dall’8 settembre condurrà su Raidue il programma Bella Ma’ insieme a Pierluigi Diaco, dopo un’anticipazione già in onda dall’1 al 5 settembre con Aspettando Bella Ma’. Avrà anche una rubrica tutta sua, Bella tv, dedicata alla storia della televisione italiana.

Nel ricordare quella televisione, non può mancare un pensiero a Pippo Baudo, scomparso recentemente: «Ho avuto la fortuna di incontrarlo molte volte. Ricordo il Premio per gli italiani nel mondo del settembre 2002, al Vittoriano di Roma, con ospiti come Sophia Loren e Alberto Sordi. Ero emozionatissima, ma Pippo mi mise subito a mio agio. Quando all’improvviso scoppiò un temporale, senza perdere il suo aplomb, spostò la serata dalla scalinata al colonnato. Era un grandissimo professionista e un uomo straordinario, che sapeva tirare fuori il meglio dalle persone. Non a caso, di così tanti poteva dire: “L’ho inventato io”».

La popolarità e gli episodi curiosi

Per Roberta Capua la popolarità resta un dono, un affetto che non l’ha mai abbandonata, neppure negli anni in cui aveva deciso di lasciare la carriera per dedicarsi al figlio. «L’affetto delle persone mi ha sempre accompagnata. Anche quando non lavoravo, ho sentito il loro sostegno».

Non sono mancati però episodi curiosi e talvolta fastidiosi: «Ricordo un corteggiatore che mi riempiva di regali particolari, come una rana porta stuzzicadenti per gli aperitivi. All’inizio poteva sembrare divertente, ma quando cominciò a usare il mio indirizzo di casa, divenne fastidioso».

Oggi la conduttrice guarda avanti, pur con il peso delle perdite recenti. Il ricordo dell’ex marito e dei genitori rimane vivo, ma la voglia di affrontare nuove sfide professionali e personali le restituisce energia. «So che il dolore ci sarà sempre, ma voglio credere che la vita mi riservi ancora qualcosa di bello», ha confidato.