Spoleto, rientra a casa e la trova svaligiata: 68enne muore d’infarto davanti alla moglie

Un uomo di 68 anni è morto a Spoleto dopo aver scoperto la sua abitazione messa a soqquadro dai ladri. Inutili i tentativi di rianimazione.

La scoperta choc al rientro dalla passeggiata

Un dramma improvviso ha colpito la città di Spoleto, in provincia di Perugia. Un uomo di 68 anni, uscito di casa per una passeggiata serale insieme alla moglie, è morto d’infarto dopo aver trovato la propria abitazione svaligiata dai ladri. L’episodio si è verificato martedì sera, intorno alle 23. Al ritorno a casa, la coppia ha fatto l’amara scoperta: porte forzate, mobili rovesciati e stanze completamente a soqquadro.

L’uomo, colto da un malore improvviso alla vista della scena, si è accasciato a terra davanti alla moglie, che ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha tentato in tutti i modi di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. L’uomo è deceduto in pochi minuti, senza mai riprendere conoscenza.

Un furto studiato nei dettagli

Secondo le prime ricostruzioni, l’abitazione del 68enne sarebbe stata l’unico obiettivo colpito quella sera nella zona, circostanza che ha fatto nascere il sospetto che i ladri potessero aver monitorato i movimenti della coppia prima di entrare in azione. Approfittando dell’uscita serale dei due coniugi, i malviventi avrebbero avuto tutto il tempo per svaligiare la casa senza destare sospetti.

Al momento non è chiaro cosa sia stato portato via, ma i ladri hanno rovistato in ogni stanza, lasciando dietro di sé disordine e distruzione. Un dettaglio che ha aggravato lo choc della vittima, trovatosi improvvisamente di fronte alla violazione del proprio spazio familiare.

Indagini e dolore della famiglia

Le indagini sono state affidate alle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando possibili immagini di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili. L’uomo lascia la moglie, due figlie e una nipote. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, dove il 68enne era conosciuto come una persona tranquilla e stimata.

La tragedia ha sollevato grande indignazione tra i residenti, che chiedono più sicurezza e controlli nelle ore serali. «È assurdo che si debba morire così, per colpa di ladri senza scrupoli», ha commentato un vicino di casa.