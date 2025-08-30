Meeting Rimini, Mentana sorprende su Meloni: “Applausi storici, Endorsement forte dai cattolici””

Enrico Mentana commenta il successo di Giorgia Meloni al Meeting di Rimini: un’ovazione che arriva dal centro cattolico e consolida la sua leadership politica.

L’ovazione di Rimini e il nuovo ruolo di Meloni

Al Meeting di Rimini, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto un’accoglienza calorosa che, secondo Enrico Mentana, va oltre i confini della destra tradizionale. Ospite a In Onda su La7, il direttore del tg ha sottolineato come il lungo applauso non provenisse da nostalgici o militanti di partito, ma dal pubblico cattolico di Comunione e Liberazione. Per Mentana, si tratta di un endorsement significativo, che sancisce il passaggio della premier da leader dell’ala destra a figura centrale nello scenario politico, lasciando a Matteo Salvini e Roberto Vannacci il compito di rappresentare le posizioni più sovraniste e populiste.

La linea europeista e il rafforzamento internazionale

Nell’intervento a In Onda, Mentana ha rimarcato anche il nuovo profilo internazionale della premier: “Si vede una Meloni più europeista, più vicina alla cabina di regia di Bruxelles e che ha un ruolo internazionale”. Una centralità che, secondo il giornalista, i predecessori non hanno avuto con la stessa forza, pur riconoscendo che il discorso di Rimini aveva un tono propagandistico. Tuttavia, il contesto elettorale rende evidente la strategia: il 28 settembre si voterà in regioni cruciali come Marche, Calabria, Toscana e Campania, e l’evento romagnolo ha rappresentato un banco di prova e di consenso.

Un consenso che si sposta verso il centro

La conduttrice Marianna Aprile ha chiesto se la “nuova Meloni moderata” possa risultare credibile. La risposta di Mentana è stata netta: “Spetta agli elettori dire se è credibile, però non c’è dubbio che Giorgia Meloni abbia incassato un’ovazione”. Il giornalista ha evidenziato come il sostegno raccolto dalla premier non arrivi solo dalle aree di destra, ma sempre più anche da quelle di centro. In questo senso, il successo di Rimini certifica una trasformazione politica in corso, che vede Meloni rafforzare il suo asse europeo e consolidare il consenso in vista delle imminenti sfide regionali.