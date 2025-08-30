Bari, spaccio a Pane e Pomodoro: arrestato 21enne davanti ai turisti

Un giovane di 21 anni è stato sorpreso mentre cedeva droga nel parcheggio della spiaggia di Pane e Pomodoro, luogo affollato da famiglie e turisti.

Il blitz della polizia locale

Erano circa le 13 di ieri, 29 agosto, quando la tranquillità della spiaggia di Pane e Pomodoro, frequentata da centinaia di baresi e turisti, è stata interrotta da una scena inaspettata. Gli agenti della polizia locale hanno notato uno scambio sospetto tra due uomini nel parcheggio adiacente, a pochi passi dai bagnanti e dalle famiglie in arrivo dal mare. È stato in quel momento che è scattato l’intervento: i poliziotti hanno fermato i due individui, accertando che uno dei due aveva appena consegnato tre grammi di sostanza stupefacente, ricevendo in cambio denaro contante. La droga era stata nascosta tra le aree verdi del parcheggio, utilizzate dal giovane come deposito improvvisato.

Identità e sequestro

Il presunto spacciatore, un ragazzo di 21 anni originario della Campania, è stato immediatamente arrestato con l’accusa di spaccio. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 21 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, oltre a 1.085 euro in contanti. Il denaro, ritenuto provento dell’attività illecita, era custodito nelle tasche del giovane. Le sostanze erano state abilmente occultate, segno di una pratica consolidata che lascia ipotizzare un’attività di spaccio abituale.

Controlli serrati in città

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli che la polizia locale sta intensificando nelle zone sensibili di Bari, dal centro cittadino fino alle aree costiere. L’attenzione resta alta soprattutto in relazione ai fenomeni legati alla droga, che negli ultimi mesi hanno generato forte allarme. Le forze dell’ordine, oltre a garantire la sicurezza nelle piazze del centro, stanno monitorando anche gli spazi di aggregazione estiva, come la spiaggia di Pane e Pomodoro, dove l’episodio di ieri ha dimostrato la necessità di una vigilanza costante.