Bari, ennesima rissa tra extracomunitari a Piazza Umberto, accoltellato un uomo

Lite tra quattro persone si trasforma in aggressione violenta: un uomo ferito con un coltello davanti ai passanti, arrestato il presunto responsabile.

L’aggressione sotto gli occhi dei passanti

Momenti di terrore ieri mattina nel cuore di Bari. Erano circa le 10 quando in piazza Umberto, una delle zone più frequentate della città, un litigio tra quattro uomini stranieri è degenerato in un episodio di violenza estrema. La discussione, iniziata con toni accesi, si è trasformata in una colluttazione improvvisa che ha lasciato senza parole i presenti. A un certo punto, uno dei coinvolti avrebbe estratto un coltello colpendo un uomo del gruppo. La scena si è consumata in pochi istanti, sotto lo sguardo attonito di passanti e studenti che affollavano l’area in quel momento.

Il ferito portato in ospedale

Dopo l’aggressione, l’uomo accoltellato è stato soccorso e trasportato al Policlinico di Bari, dove è stato affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni non sarebbero state rese note, ma l’intervento tempestivo dei sanitari ha permesso di stabilizzarlo. La violenza in pieno giorno ha alimentato la preoccupazione dei cittadini, già turbati dai recenti episodi di criminalità avvenuti nella stessa zona, che negli ultimi mesi è finita più volte al centro delle cronache.

Arrestato l’aggressore

Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della polizia che hanno fermato i protagonisti della lite e identificato il presunto responsabile dell’accoltellamento. L’uomo è stato arrestato e condotto negli uffici di polizia per gli accertamenti di rito. L’episodio conferma l’allarme sicurezza che da tempo riguarda piazza Umberto, luogo di ritrovo e passaggio quotidiano che troppo spesso si trasforma in teatro di violenza.