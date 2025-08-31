Unesco boccia Firenze, Vannacci: “Colpa della sinistra, degrado sotto gli occhi di tutti”

Roberto Vannacci interviene dopo l’esclusione di Firenze dai siti Unesco, accusando la sinistra di aver trasformato il centro storico in un luogo degradato e pericoloso.

Le parole durissime di Vannacci

Il generale Roberto Vannacci è tornato a scatenare polemiche con dichiarazioni pesanti su Firenze, dopo la notizia dell’esclusione della città toscana dalla lista dei siti riconosciuti dall’Unesco. “Siete sporchi, degradati e pericolosi”, ha tuonato, puntando il dito contro l’amministrazione di sinistra che governa la città da anni. Secondo Vannacci, il centro storico avrebbe perso la sua identità originaria fatta di botteghe e negozi tradizionali, cedendo il passo a minimarket e kebab, simbolo – nelle sue parole – di un declino evidente e sotto gli occhi di tutti.

Il paragone che divide

Non sono mancati toni fortemente provocatori nel suo discorso, in cui Vannacci ha paragonato il capoluogo toscano a città lontane dal suo immaginario storico-culturale. “Firenze più vicina a Dacca e Tunisi che al capoluogo della Toscana”, ha dichiarato, definendo il centro come irriconoscibile rispetto al passato. Il generale ha parlato di una città che somiglierebbe “più a Tripoli che al capoluogo di una delle regioni più belle del mondo”, un paragone che ha subito suscitato reazioni contrastanti e acceso il dibattito politico.

Unesco e critiche alla sinistra

Secondo Vannacci, l’esclusione di Firenze dai siti Unesco rappresenterebbe il risultato concreto di anni di gestione fallimentare da parte della sinistra. Le parole dell’ex militare si inseriscono in un clima di forte tensione, con l’opposizione che cavalca il caso per contestare le scelte amministrative. L’Unesco, nel motivare la decisione, ha segnalato criticità legate al degrado urbano, alla scarsa tutela delle attività storiche e all’eccessiva omologazione commerciale. Un colpo durissimo per l’immagine internazionale di una città che da secoli rappresenta un simbolo dell’arte e della cultura italiana.