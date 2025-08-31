Benevento, il caffè più caro d’Italia: Il Sindaco Mastella «Non so quanto costi, me lo offrono sempre”

A Benevento il prezzo del caffè sale fino a 1,50 euro, con il rischio di toccare i 2 euro. Mastella si smarca, cittadini e baristi preoccupati.

Caffè a prezzi record nel Sannio

Negli ultimi giorni a Benevento il tema più discusso non è la politica né la cronaca, ma il costo di una semplice tazzina di caffè. Nella terra dove il caffè è considerato un rito quotidiano, alcuni locali arrivano a far pagare l’espresso più che a Bolzano, con il rischio concreto di raggiungere i 2 euro. Un paradosso che ha scatenato proteste e polemiche. Sul punto è intervenuto anche il sindaco Clemente Mastella, che però ha dichiarato: «Non so neanche quanto costi, non me lo lasciano mai pagare». Una frase che non ha fatto piacere ai cittadini, anche se lo stesso Mastella ha poi ammesso: «Ho chiesto ai miei collaboratori, la questione è seria, mica uno scherzo».

Mastella: “Io non posso controllare i prezzi”

Lungo corso Garibaldi, cuore del centro storico, i baristi assicurano che i prezzi non hanno toccato i picchi raccontati dalle cronache nazionali. «Un caffè a 1,50 qui non lo chiede nessuno, sarebbe assurdo per il tenore di vita delle persone», ha ribadito Mastella, ricordando di aver chiesto già due anni fa l’intervento di “Mister prezzi”, organismo del governo incaricato di monitorare le tariffe. «Non ci hanno mai risposto», ha sottolineato. Il sindaco ha quindi preso le distanze da ogni responsabilità diretta: «Io non ho un potere di controllo su quanto applicano i bar».

Baristi e clienti in allarme per i rincari

I gestori dei locali confermano che i rincari sono inevitabili: «Abbiamo dovuto alzare i prezzi pochi mesi fa, ma non come dicono in televisione, altrimenti qui ci sarebbe il deserto». Il costo delle materie prime continua a salire senza sosta: «Da una settimana all’altra ci sono balzi incredibili», spiegano altri proprietari di bar. A temere di più sono i clienti, per i quali il caffè rappresenta una tradizione irrinunciabile: «Da noi è forte, stretto, è il vero espresso. Se aumentano i prezzi, mi ci vuole il mutuo per sedermi al bar». Sul futuro, il sindaco Mastella propone una soluzione radicale: «Non andateci e fatelo sapere in giro».