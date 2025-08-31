Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia e Pd in calo, M5s su, giù Lega, stabile FI

Fratelli d’Italia guida col 28,8% ma perde consensi. Pd arretra, M5s cresce. Italia Viva scivola all’1,5%, fiducia in Giorgia Meloni giù al 38%.

FdI in testa, Pd arretra e M5s in crescita

Dopo la pausa estiva tornano i sondaggi politici e l’ultima rilevazione BiDiMedia, condotta tra il 23 e il 25 agosto 2025, conferma Fratelli d’Italia come primo partito. La formazione guidata da Giorgia Meloni si attesta al 28,8%, con un lieve calo dello 0,1% rispetto al 13 giugno. Il Partito Democratico di Elly Schlein perde terreno, scendendo al 22% (-0,6%). A crescere è invece il Movimento 5 Stelle: il partito di Giuseppe Conte si rafforza al terzo posto con il 12,9%, in rialzo dello 0,4%.

Centrodestra e opposizioni: i nuovi equilibri

Fuori dal podio, la Lega di Matteo Salvini arretra all’8,6% (-0,3%), mentre Forza Italia di Antonio Tajani resta stabile all’8,3%. Buona performance per Alleanza Verdi Sinistra, che guadagna lo 0,6% e arriva al 7%. Male invece i partiti del centro: Azione di Carlo Calenda scende al 2,6% (-0,2%), mentre Italia Viva di Matteo Renzi crolla all’1,5% (-0,7%), toccando i minimi storici. Più Europa di Riccardo Magi cala all’1,3% (-0,1%). In flessione anche Democrazia Sovrana Popolare, che si ferma all’1% (-0,3%). Stabili allo 0,9% Noi Moderati, mentre Rifondazione Comunista e Movimento Drin Drin restano allo 0,7%. Chiude Potere al Popolo allo 0,6%.

Crolla la fiducia in Giorgia Meloni

Il sondaggio registra anche un calo nella fiducia nei confronti della premier Giorgia Meloni. Al 28 agosto, solo il 17% degli intervistati dichiara di avere “molta” fiducia in lei e il 21% “abbastanza”. In totale, il gradimento si attesta al 38%, in calo rispetto a giugno. Sul fronte opposto, il 17% ha “poca” fiducia e il 42% “nessuna”. Il 3% non si esprime. Tra i sostenitori della premier, il 96% proviene dal centrodestra, il 3% dal centrosinistra, un altro 3% dal Movimento 5 Stelle, mentre il 10% appartiene all’area centrista composta da Azione, Italia Viva e Più Europa.