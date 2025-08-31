Getta gattini nella spazzatura: uno muore subito, l’altro non sopravvive, “Non sapevo cosa fare”

A Calcinaia, in provincia di Pisa, una donna è stata denunciata per maltrattamento dopo aver gettato due gattini appena nati nella spazzatura. Entrambi non ce l’hanno fatta.

Il ritrovamento dei gattini nei rifiuti

Il drammatico episodio è avvenuto a Calcinaia, in provincia di Pisa, dove alcuni operatori ecologici hanno scoperto due gattini appena nati all’interno di un sacco nei rifiuti organici durante il servizio di raccolta porta a porta. Gli addetti, insospettiti da un flebile miagolio, hanno aperto il sacchetto trovando un cucciolo già morto e un altro gravemente ferito. Quest’ultimo è stato affidato a un veterinario, ma purtroppo non è sopravvissuto.

La confessione della proprietaria

La polizia locale dell’Unione Valdera è riuscita a risalire in breve tempo alla responsabile, proprietaria del mastello in cui erano stati abbandonati i gattini. Si tratta della padrona della gatta che aveva partorito cinque cuccioli. Interrogata, la donna ha ammesso di aver gettato i due piccoli, giustificandosi così: «La mia gatta aveva partorito, non sapevo come gestire la situazione». Una spiegazione che non l’ha comunque sottratta a una denuncia per maltrattamento di animali.

Le parole della polizia locale

«L’intervento coordinato tra operatori ecologici e polizia locale ha permesso di assicurare la responsabile alla giustizia. Tra le attività prioritarie della polizia locale c’è la tutela della società nel suo significato più ampio. Questo significa non soltanto garantire la sicurezza delle persone e dei beni, ma anche e soprattutto vigilare sul benessere e sulla tutela degli animali. Essi fanno parte del nostro tessuto sociale e meritano rispetto e protezione», ha dichiarato il comandante Francesco Frutti a La Nazione.

Gli agenti hanno inoltre colto l’occasione per sensibilizzare i cittadini a comportamenti responsabili nei confronti degli animali. «Sterilizzare è un atto d’amore. La sterilizzazione è la prima forma di prevenzione contro episodi simili. Troppe cucciolate indesiderate finiscono abbandonate. Sterilizzare significa proteggere gli animali», hanno sottolineato.